Сборная Канады сыграет против России в 13 нападающих и 7 защитников

Стал известен стартовый состав сборной Канады на полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против России. Главный тренер канадцев Джон Купер выставил на игру 13 нападающих и 7 защитников.

Канада: Пикар (Джонсон),

Парэйко – Власик, Маккиннон – Скиннер – Шайфли;

Димерс – Де Хаан, Симмондс – Жиру – О'Райлли;

Моррисси – Матесон, Дюшен – Кутюрье – Киллорн;

Ли, Шенн – Конекны - Марнер – Пойнт.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.