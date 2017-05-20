Сборная Канады сыграет против России в 13 нападающих и 7 защитников. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

15:15 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная Канады сыграет против России в 13 нападающих и 7 защитников

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Стал известен стартовый состав сборной Канады на полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против России. Главный тренер канадцев Джон Купер выставил на игру 13 нападающих и 7 защитников.

Канада: Пикар (Джонсон),

Парэйко – Власик, Маккиннон – Скиннер – Шайфли;

Димерс – Де Хаан, Симмондс – Жиру – О'Райлли;

Моррисси – Матесон, Дюшен – Кутюрье – Киллорн;

Ли, Шенн – Конекны - Марнер – Пойнт.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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Победой Канады в овертайме или серии буллитов
3.4%
Победой России в овертайме или серии буллитов
10.7%
Победой России в основное время
47.2%
Разгромной победой России
5.2%
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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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