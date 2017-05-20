Сборная Канады сыграет против России в 13 нападающих и 7 защитников

Стал известен стартовый состав сборной Канады на полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против России. Главный тренер канадцев Джон Купер выставил на игру 13 нападающих и 7 защитников.
Канада: Пикар (Джонсон),
Парэйко – Власик, Маккиннон – Скиннер – Шайфли;
Димерс – Де Хаан, Симмондс – Жиру – О'Райлли;
Моррисси – Матесон, Дюшен – Кутюрье – Киллорн;
Ли, Шенн – Конекны - Марнер – Пойнт.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.
результаты опроса
27035 чел.