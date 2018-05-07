Сборная Канады разгромила Данию

Сборная Канады в третьем матче на чемпионате мира разгромила Данию со счетом 7:1. Канадцы одержали вторую победу на турнире при одном поражении в серии буллитов. На счету датчан два поражения и один выигрыш в серии буллитов.

Чемпионат мира

Группа B

Канада - Дания - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Бэйли - 1 (бол., Барзал, Шенн), 8:25 - 1:0. Экблад - 1 (Макдэвид, Шворц), 11:57 - 2:0. Эберле - 2 (бол., Макдэвид, Парэйко), 24:16 - 3:0. О`Райлли - 3 (Бэйли, Шенн), 26:53 - 4:0. Ньюджент-Хопкинс - 2, 27:17 - 5:0. Ньюджент-Хопкинс - 3 (Макдэвид, Шабо), 46:43 - 6:0. Й.Б. Йенсен - 1 (Лауридсен), 51:53 - 6:1. Жост - 3 (Нерс, Барзал), 58:10 - 7:1.

Вратари: Макэлхинни - Дам.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (14+10+7) - 15 (2+5+8).

Судьи: Кубуш, Олунд.

7 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Трансляция матча Канада - Дания

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