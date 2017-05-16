Сборная Канады обыграла Финляндию

Сборная Канады в матче чемпионата мира по хоккею-2017 победила Финляндию.

Канадцы заняли первое место в группе В, Швейцария – второе, Чехия – третье, Финляндия – четвертое.

В четвертьфинале турнира Канада сыграет либо против Германии, либо против Латвии, Швейцария – против Швеции, Чехия - против России, Финляндия – против США.

Чемпионат мира

Группа В

Канада – Финляндия – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Марнер - 3 (Пойнт, Матесон), 2:45 - 1:0. Я. Лаюнен - 1 (Осала), 3:08 - 1:1. Парэйко - 3 (бол., Марнер), 4:05 - 2:1. Марнер - 4 (бол., Шайфли, Маккиннон), 13:45 - 3:1. Пойнт - 4 (Матесон, Парэйко), 28:09 - 4:1. Охтамаа - 1 (Хонка, Кемппайнен), 36:51 - 4:2. Дюшен - 1 (Кутюрье), 40:34 - 5:2.

Вратари: Пикар - Сятери.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 28 (15+7+6) - 20 (6+8+6).

Судьи: Лемелин, Рено.

16 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Трансляция матча Канада – Финляндия