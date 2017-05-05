Сборная Канады обыграла Чехию

Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе победителей отличились Райан О`Райлли, Майкл Матесон, Тайсон Бэрри, в пустые ворота шайбу отправил Джефф Скиннер. У чехов шайбу забросил защитник Лукаш Радил.

Следующий матч канадцы проведут против Словении в воскресенье, а чехи завтра, 6 мая, сыграют против команды Белоруссии.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Чехия – Канада – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: О`Райлли - 1 (Шайфли, Бэрри), 6:09 - 0:1. Матесон - 1 (бол., Скиннер, Жиру), 20:55 - 0:2. Радил - 1 (бол., Коварж, Ворачек), 52:41 - 1:2. Бэрри - 1 (Конекны, Жиру), 54:50 - 1:3. Скиннер - 1 (п.в.), 59:18 - 1:4.

Вратари: Мразек (57:12 - 57:25, 58:36 - 58:52, 59:03 - 59:18) - Пикар.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 29 (10+11+8) - 28 (10+10+8).

Судьи: Рено, Фонселиус.

5 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча