Сборная Канады назвала 18 игроков, вызванных на чемпионат мира

Федерация хоккея Канады объявила первых 18 игроков, которые включены в заявку сборной Канады на чемпионат мира-2017. В состав национальной команды приглашены игроки клубов НХЛ, которым не удалось пробиться в плей-офф.

Тренерский штаб во главе с Джоном Купером пригласил в сборную следующих хоккеистов:

вратари Эрик Комри ("Виннипег"), Кальвин Пикар ("Колорадо");

защитники Тайсон Бэрри ("Колорадо"), Кальвин де Хаан ("Айлендерс"), Джейсон Димерс ("Флорида"), Майкл Матесон ("Флорида"), Джошуа Моррисси ("Виннипег");

нападающие Шон Кутюрье ("Филадельфия"), Мэтт Дюшен ("Колорадо"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Александер Киллорн ("Тампа-Бэй"), Трэвис Конекны ("Филадельфия"), Райан О'Рейли ("Баффало"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Брэйден Пойнт ("Тампа-Бэй"), Марк Шайфли ("Виннипег"), Уэйн Симмондс ("Филадельфия"), Джефф Скиннер ("Каролина").