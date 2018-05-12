Сборная Канады крупно уступила финнам

В матче группы B чемпионата мира-2018 в Дании сборная Канады уступила Финляндии – 1:5. По два очка в этой встрече набрали Микко Рантанен, Эли Толванен и Теуво Терявяйнен. Финны обошли канадцев в турнирной таблице группы B.
Группа В
Канада – Финляндия – 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Голы: Рантанен - 2, 8:50 - 0:1. Пажо - 1 (Хорват), 10:55 - 1:1. Песонен - 2 (бол., Нутиваара, Толванен), 13:48 - 1:2. Рантанен - 3 (бол., Гранлунд, Терявяйнен), 16:35 - 1:3. Толванен - 1, 45:17 - 1:4. Терявяйнен - 5 (Ахо, Кивисте), 45:27 - 1:5.
Вратари: Макэлхинни (Кюмпер, 16:35) - Сятери.
Штраф: 22 - 16.
Броски: 31 (12+8+11) - 22 (10+5+7).
Судьи: Лемелин, Оленин.
12 мая. Хернинг. "Йюске-банк-боксен".
Kuemper gives the puck away, right on the tape of Tolvanen. He makes no mistake on where to put it #CANvsFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/sNP0u1kYqs– IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2018
Thomas_Boy_
МакДи просто всех затмил.
23:50 12 мая
redgy
Фины мощны конечно! Уж лучше с канадой в 1/4 сыграть, хотя и они еще могут пролететь мимо плей-офф, матч с Латвией решающий). МакДэввид лучший))
23:45 12 мая