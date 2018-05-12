Чемпионат мира

23:35 12 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная Канады крупно уступила финнам

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В матче группы B чемпионата мира-2018 в Дании сборная Канады уступила Финляндии – 1:5. По два очка в этой встрече набрали Микко Рантанен, Эли Толванен и Теуво Терявяйнен. Финны обошли канадцев в турнирной таблице группы B.

Чемпионат мира

Группа В

Канада – Финляндия – 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы: Рантанен - 2, 8:50 - 0:1. Пажо - 1 (Хорват), 10:55 - 1:1. Песонен - 2 (бол., Нутиваара, Толванен), 13:48 - 1:2. Рантанен - 3 (бол., Гранлунд, Терявяйнен), 16:35 - 1:3. Толванен - 1, 45:17 - 1:4. Терявяйнен - 5 (Ахо, Кивисте), 45:27 - 1:5.

Вратари: Макэлхинни (Кюмпер, 16:35) - Сятери.

Штраф: 22 - 16.

Броски: 31 (12+8+11) - 22 (10+5+7).

Судьи: Лемелин, Оленин.

12 мая. Хернинг. "Йюске-банк-боксен".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

МакДи просто всех затмил.

23:50 12 мая

redgy

Фины мощны конечно! Уж лучше с канадой в 1/4 сыграть, хотя и они еще могут пролететь мимо плей-офф, матч с Латвией решающий). МакДэввид лучший))

23:45 12 мая

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