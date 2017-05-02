Сборная Германии объявила расширенный состав на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной Германии объявил расширенный состав на чемпионат мира-2017. Турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Немецкая команда на групповом турнире встретится со сборными России, США, Дании, Швеции, Словакии, Латвии и Италии.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Томас Грайсс ("Нью-Йорк Айлендерс"), Феликс Брюкманн ("Вольфсбург"), Дэнни Аус Ден Биркен ("Мюнхен");

защитники: Денис Ройль ("Адлер Мангейм"), Джастин Крюгер ("Берн"), Кристиан Эрхофф ("Кельнер Хайе"), Конрад Абельтшаузер ("Мюнхен"), Деннис Зайденберг ("Нью-Йорк Айлендерс"), Франк Хердлер ("Айсбэрен"), Шинан Акдаг ("Адлер Мангейм"), Мориц Мюллер ("Келнер Хайе");

нападающие: Тобиас Ридер ("Аризона Койотс"), Брукс Мацек ("Мюнхен"), Маркус Кинк ("Адлер Мангейм"), Маттиас Плахта ("Адлер Мангейм"), Янник Зайденберг ("Мюнхен"), Патрик Раймер ("Томас Сало Айс Тайгерз"), Ясин Элиц ("Томас Сало Айс Тайгерз"), Геррит Фаузер ("Вольфсбург"), Патрик Хагер ("Кельнер Хайе"), Фелик Шютц ("Регле"), Доминик Кахун ("Мюнхен"), Филипп Гогулла ("Кельнер Хайе"), Давид Вольф ("Адлер Мангейм"), Фредерик Тиффельс (Университет Западного Мичигана).