Сборная Финляндии разгромила Норвегию

Сборная Финляндии забросила семь безответных шайб в ворота Норвегии на чемпионате мира в группе B.
Финны после трех матчей единолично возглавляют турнирную таблицу в группе B с 9 очками. Норвежцы - пятые (3).
Чемпионат мира
Группа B
Финляндия - Норвегия - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы: Савинайнен - 4 (Ахо, Нутиваара), 4:03 - 1:0. Анттила - 1, 7:13 - 2:0. Терявяйнен - 4 (Гранлунд, Койвисто), 21:01 - 3:0. Капанен - 2 (Хейсканен, Рантанен), 23:41 - 4:0. Нутиваара - 2 (бол., Рантанен, Гранлунд), 38:18 - 5:0. Гранлунд - 1 (Терявяйнен, Ахо), 39:45 - 6:0. Мяеналанен - 2 (мен., Маннинен), 57:47 - 7:0.
Вратари: Сятери - Хауген (Хеукеланн, 40:00).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 34 (10+12+12) - 10 (5+3+2).
Судьи: Гуен, Оленин.
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