Сборная Финляндии обыграла Белоруссию

Сборная Финляндии обыграла команду Белоруссии (3:2) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Отметим, что белорусские хоккеисты до середины третьего периода играли при равном счете 2:2, однако победу своей команде принес бросок Вели-Матти Савинайнена.

Следующий матч Белоруссия проведет завтра против Чехии, а финны сыграют с Францией в воскресенье.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Финляндия – Белоруссия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Ахо – 1 (Филппула), 2:43 – 1:0. Осала – 1, 5:09 – 2:0. Шарангович – 1 (Стефанович), 38:08 – 2:1. Ковыршин – 1 (Граборенко, А. Костицын), 44:32 – 2:2. Савинайнен – 1 (бол., Рантанен, Ахо), 49:15 – 3:2

Вратари: Корписало – Лаланд (58:12).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 24 (10+8+6) – 24 (8+8+8).

Судьи: Гржибик, Пихачек.

5 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" ведет трансляцию матча