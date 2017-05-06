Сборная Чехии разгромила Белоруссию

Сборная Чехии крупно обыграла Белоруссию в матче группового этапа чемпионата мира – 6:1. Эта победа стала для команды Йозефа Яндача первой на турнире – накануне чехи проиграли Канаде (1:4).
Для сборной Белоруссии это поражение стало вторым подряд. Вчера белорусы проиграли Финляндии (2:3).
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа А
"Белоруссия" – "Чехия" – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Врана – 1 (Бирнер, Ржепик), 13:16 – 0:1. Гудас – 1 (Ворачек), 17:30 – 0:2. Павлович – 1 (Лисовец, Денисов), 21:13 – 1:2. Червенка – 1 (Горак, Ержабек), 35:38 – 1:3. Шимек – 1 (бол., Ворачек, Радил), 47:26 – 1:4. Ворачек – 1 (Пастрняк, Кундратек), 49:37 – 1:5. Кемпны – 1 (Ганзл, Зогорна), 59:44 – 1:6.
Вратари: Лаланд (Карнаухов, 49:37) – Францоуз.
Штраф: 16 – 12.
Броски: 7 (1+4+2) – 45 (16+12+17).
Судьи: Айверсон, Лемелин.
6 мая. Париж. AccorHotels Arena.
Проба положительна
Классно белорусы играли!! Льюис молодец...команда, как и Россия,еще и 50-ти % своей силы и класса не показала!!' К ПО готовится к ПО!! Полуфинал светит!!
20:01