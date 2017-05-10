Сборная Белоруссии потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2017

Сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе победителей по шайбе забросили Рето Шеппи, Андрес Амбюль и Коди Олмонд.

Команда Швейцарии набрала 9 очков и поднялась на второе место в группе В, а Белоруссия потерпела четвертое поражение на турнире и замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира

Группа B

Швейцария – Белоруссия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шеппи – 2 (бол., Унтерзандер, Дженацци), 17:54 – 1:0. Амбюль – 3 (Холленштайн, Леффель), 35:29 – 2:0. Олмонд – 2 (Шеппи), 47:55 – 3:0.

Вратари: Дженони – Лаланд.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 23 (12+8+3) – 14 (5+4+5).

Судьи: Гофман, Одиньш.

10 мая. Париж. AccorHotels Arena.