Санкт-Петербург может принять чемпионат мира-2024

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил в эфире YouTube-канала ФХР, что чемпионат мира 2024 может пройти в Санкт-Петербурге. Напомним, что Петербург уже принимал матчи международного турнира в 2016 году, когда золото завоевала сборная Канады.

– Мы хотим, чтобы мужской чемпионат мира в 2024 году прошел в Петербурге, – заявил Третьяк. – К тому времени построят новый стадион.