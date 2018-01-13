Санкт-Петербург может принять чемпионат мира-2024

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил в эфире YouTube-канала ФХР, что чемпионат мира 2024 может пройти в Санкт-Петербурге. Напомним, что Петербург уже принимал матчи международного турнира в 2016 году, когда золото завоевала сборная Канады.
– Мы хотим, чтобы мужской чемпионат мира в 2024 году прошел в Петербурге, – заявил Третьяк. – К тому времени построят новый стадион.
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