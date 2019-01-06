С 2022 года матчи чемпионатов мира и Олимпийских игр будут проводиться на маленьких площадках

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что с 2022 года крупные турниры планируется проводить на маленьких площадках. Нововведение каснется также чемпионатов мира и Олимпийских игр.

- Мне нравятся маленькие североамериканские площадки, для МЧМ идеально подходят, - сказал Фазель в эфире TSN. - Старшее поколение всегда было против маленьких площадок, но в Ванкувере в 2010 году не было выбора. Это был невероятный турнир. Обсуждаем переход на площадки, как в НХЛ.

Игра сильно отличается от того, что было 20 лет назад, даже 5 лет назад. Наша цель – Пекин-2022, мы будем играть там на маленьких площадках, на ЧМ-2022 в Финляндии – тоже. Когда в Европе строят новые арены, мы просим, чтобы была возможность изменения размера льда под формат НХЛ.