Российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

Хоккеисты сборной России, а также тренерский штаб команды и персонал возложили цветы к памятнику советским воинам на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене. Также в церемонии принял участие посол РФ в Дании Михаил Ванин, датские участники сопротивления и ветеран войны Семен Штипельман.

Напомним, что в Дании с 4 по 20 мая проходит чемпионат мира по хоккею. Российская сборная стартовала на турнире с трех побед над командами Франции, Австрии и Белоруссии. 10 мая россияне встретятся со сборной Чехии. (Игорь ЕРОНКО)