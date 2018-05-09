Чемпионат мира

12:19 | Хоккей — Чемпионат мира

Российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

Сборная России возложила цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене. Фото "СЭ" Сборная России возложила цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене. Фото "СЭ"
Сборная России возложила цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене. Фото "СЭ"
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Хоккеисты сборной России, а также тренерский штаб команды и персонал возложили цветы к памятнику советским воинам на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене. Также в церемонии принял участие посол РФ в Дании Михаил Ванин, датские участники сопротивления и ветеран войны Семен Штипельман.

Напомним, что в Дании с 4 по 20 мая проходит чемпионат мира по хоккею. Российская сборная стартовала на турнире с трех побед над командами Франции, Австрии и Белоруссии. 10 мая россияне встретятся со сборной Чехии. (Игорь ЕРОНКО)

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