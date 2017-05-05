Россия выиграла серию буллитов на чемпионате мира впервые с 2008 года

Благодаря точному броску Артемия Панарина сборная России в четвертый раз в своей истории победила в серии буллитов в рамках чемпионата мира. В последний раз россияне добивались успеха в серии послематчевых бросков в чемпионском Квебеке-2008. Тогда судьбу матча второго группового турнира против белорусов решил буллит Алексея Морозова. (Кирилл БУРДАКОВ)
Серии буллитов сборной России на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Победный буллит
|
03.05.1996
|
Вена
|
1/2 финала
|
Канада
|
2:3 Б
|
Яник ПЕРРО
|
09.05.2002
|
Гетеборг
|
1/2 финала
|
Финляндия
|
3:2 Б
|
Валерий КАРПОВ
|
12.05.2005
|
Вена
|
1/4 финала
|
Финляндия
|
4:3 Б
|
Максим АФИНОГЕНОВ
|
09.05.2008
|
Квебек
|
Гр.турнир
|
Белоруссия
|
4:3 Б
|
Алексей МОРОЗОВ
|
09.05.2011
|
Братислава
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
2:3 Б
|
Яркко ИММОНЕН
|
12.05.2015
|
Острава
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
2:3 Б
|
Йоонас ДОНСКОЙ
|
05.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
2:1 Б
|
Артемий ПАНАРИН