Россия выиграла серию буллитов на чемпионате мира впервые с 2008 года

Благодаря точному броску Артемия Панарина сборная России в четвертый раз в своей истории победила в серии буллитов в рамках чемпионата мира. В последний раз россияне добивались успеха в серии послематчевых бросков в чемпионском Квебеке-2008. Тогда судьбу матча второго группового турнира против белорусов решил буллит Алексея Морозова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серии буллитов сборной России на чемпионатах мира

Дата Город Стадия Соперник Счет Победный буллит 03.05.1996 Вена 1/2 финала Канада 2:3 Б Яник ПЕРРО 09.05.2002 Гетеборг 1/2 финала Финляндия 3:2 Б Валерий КАРПОВ 12.05.2005 Вена 1/4 финала Финляндия 4:3 Б Максим АФИНОГЕНОВ 09.05.2008 Квебек Гр.турнир Белоруссия 4:3 Б Алексей МОРОЗОВ 09.05.2011 Братислава Гр.турнир Финляндия 2:3 Б Яркко ИММОНЕН 12.05.2015 Острава Гр.турнир Финляндия 2:3 Б Йоонас ДОНСКОЙ 05.05.2017 Кельн Гр.турнир Швеция 2:1 Б Артемий ПАНАРИН

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия