Чемпионат мира

21:46 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия выиграла серию буллитов на чемпионате мира впервые с 2008 года

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Благодаря точному броску Артемия Панарина сборная России в четвертый раз в своей истории победила в серии буллитов в рамках чемпионата мира. В последний раз россияне добивались успеха в серии послематчевых бросков в чемпионском Квебеке-2008. Тогда судьбу матча второго группового турнира против белорусов решил буллит Алексея Морозова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серии буллитов сборной России на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Соперник

Счет

Победный буллит

03.05.1996

Вена

1/2 финала

Канада

2:3 Б

Яник ПЕРРО

09.05.2002

Гетеборг

1/2 финала

Финляндия

3:2 Б

Валерий КАРПОВ

12.05.2005

Вена

1/4 финала

Финляндия

4:3 Б

Максим АФИНОГЕНОВ

09.05.2008

Квебек

Гр.турнир

Белоруссия

4:3 Б

Алексей МОРОЗОВ

09.05.2011

Братислава

Гр.турнир

Финляндия

2:3 Б

Яркко ИММОНЕН

12.05.2015

Острава

Гр.турнир

Финляндия

2:3 Б

Йоонас ДОНСКОЙ

05.05.2017

Кельн

Гр.турнир

Швеция

2:1 Б

Артемий ПАНАРИН

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия 

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