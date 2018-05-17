Россия впервые завершила сезон без медалей чемпионатов мира

В 2018 году взрослая, молодежная и юниорская сборные России не смогли завоевать медали чемпионатов мира, дружно оступившись на четвертьфинальной стадии. Это худший результат в истории российского хоккея.
Стабильнее всего медали в российскую копилку приносила молодежка, которую в случае неудачи ранее подстраховывали основа (в 1993-м и 2010-м) и юниоры (в 2001-м и 2004-м). (Кирилл БУРДАКОВ)
Результаты сборных России на чемпионатах мира по годам
|
Год
|
ЧМ
|
МЧМ
|
ЮЧМ
|
1992
|
5-е
|
1-е
|
-
|
1993
|
1-е
|
6-е
|
-
|
1994
|
5-е
|
3-е
|
-
|
1995
|
5-е
|
2-е
|
-
|
1996
|
4-е
|
3-е
|
-
|
1997
|
4-е
|
3-е
|
-
|
1998
|
5-е
|
2-е
|
-
|
1999
|
5-е
|
1-е
|
6-е
|
2000
|
11-е
|
2-е
|
2-е
|
2001
|
6-е
|
7-е
|
1-е
|
2002
|
2-е
|
1-е
|
2-е
|
2003
|
7-е
|
1-е
|
3-е
|
2004
|
10-е
|
6-е
|
1-е
|
2005
|
3-е
|
2-е
|
5-е
|
2006
|
5-е
|
2-е
|
5-е
|
2007
|
3-е
|
2-е
|
1-е
|
2008
|
1-е
|
3-е
|
2-е
|
2009
|
1-е
|
3-е
|
2-е
|
2010
|
2-е
|
6-е
|
4-е
|
2011
|
4-е
|
1-е
|
3-е
|
2012
|
1-е
|
2-е
|
5-е
|
2013
|
6-е
|
3-е
|
4-е
|
2014
|
1-е
|
3-е
|
5-е
|
2015
|
2-е
|
2-е
|
5-е
|
2016
|
3-е
|
2-е
|
6-е
|
2017
|
3-е
|
3-е
|
3-е
|
2018
|
5-е, 6-е или 7-е*
|
5-е
|
6-е
* В зависимости от результатов матчей Швеция – Дания и Финляндия – Швейцария.
Бивень
Хоть олимпиаду выиграли наконец-то.
23:11