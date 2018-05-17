Чемпионат мира

22:55 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия впервые завершила сезон без медалей чемпионатов мира

Четверг. Копенгаген. Россия - Канада - 4:5 ОТ. Разочарование игроков сборной России. Фото AFP
Четверг. Копенгаген. Россия - Канада - 4:5 ОТ. Разочарование игроков сборной России. Фото AFP
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В 2018 году взрослая, молодежная и юниорская сборные России не смогли завоевать медали чемпионатов мира, дружно оступившись на четвертьфинальной стадии. Это худший результат в истории российского хоккея.

Стабильнее всего медали в российскую копилку приносила молодежка, которую в случае неудачи ранее подстраховывали основа (в 1993-м и 2010-м) и юниоры (в 2001-м и 2004-м). (Кирилл БУРДАКОВ)

Результаты сборных России на чемпионатах мира по годам

Год

ЧМ

МЧМ

ЮЧМ

1992

5-е

1-е

-

1993

1-е

6-е

-

1994

5-е

3-е

-

1995

5-е

2-е

-

1996

4-е

3-е

-

1997

4-е

3-е

-

1998

5-е

2-е

-

1999

5-е

1-е

6-е

2000

11-е

2-е

2-е

2001

6-е

7-е

1-е

2002

2-е

1-е

2-е

2003

7-е

1-е

3-е

2004

10-е

6-е

1-е

2005

3-е

2-е

5-е

2006

5-е

2-е

5-е

2007

3-е

2-е

1-е

2008

1-е

3-е

2-е

2009

1-е

3-е

2-е

2010

2-е

6-е

4-е

2011

4-е

1-е

3-е

2012

1-е

2-е

5-е

2013

6-е

3-е

4-е

2014

1-е

3-е

5-е

2015

2-е

2-е

5-е

2016

3-е

2-е

6-е

2017

3-е

3-е

3-е

2018

5-е, 6-е или 7-е*

5-е

6-е

* В зависимости от результатов матчей Швеция – Дания и Финляндия – Швейцария.​

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

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