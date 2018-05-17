Россия впервые завершила сезон без медалей чемпионатов мира

В 2018 году взрослая, молодежная и юниорская сборные России не смогли завоевать медали чемпионатов мира, дружно оступившись на четвертьфинальной стадии. Это худший результат в истории российского хоккея.

Стабильнее всего медали в российскую копилку приносила молодежка, которую в случае неудачи ранее подстраховывали основа (в 1993-м и 2010-м) и юниоры (в 2001-м и 2004-м). (Кирилл БУРДАКОВ)

Результаты сборных России на чемпионатах мира по годам

Год ЧМ МЧМ ЮЧМ 1992 5-е 1-е - 1993 1-е 6-е - 1994 5-е 3-е - 1995 5-е 2-е - 1996 4-е 3-е - 1997 4-е 3-е - 1998 5-е 2-е - 1999 5-е 1-е 6-е 2000 11-е 2-е 2-е 2001 6-е 7-е 1-е 2002 2-е 1-е 2-е 2003 7-е 1-е 3-е 2004 10-е 6-е 1-е 2005 3-е 2-е 5-е 2006 5-е 2-е 5-е 2007 3-е 2-е 1-е 2008 1-е 3-е 2-е 2009 1-е 3-е 2-е 2010 2-е 6-е 4-е 2011 4-е 1-е 3-е 2012 1-е 2-е 5-е 2013 6-е 3-е 4-е 2014 1-е 3-е 5-е 2015 2-е 2-е 5-е 2016 3-е 2-е 6-е 2017 3-е 3-е 3-е 2018 5-е, 6-е или 7-е* 5-е 6-е

* В зависимости от результатов матчей Швеция – Дания и Финляндия – Швейцария.​

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России