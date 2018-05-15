Россия впервые за 14 лет проиграла шведам на чемпионате мира

Сборная Швеции прервала 11-матчевую безвыигрышную серию в противостоянии со сборной России в рамках чемпионатов мира. В последний раз россияне уступали "Тре Крунур" в первом групповом турнире провального для нашей команды турнира в Чехии в 2004 году – 2:3. С тех пор в 11 встречах было одержано 10 побед (восемь в основное время) при одной ничьей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборных России и Швеции на чемпионатах мира в последние 13 лет