Чемпионат мира

23:39 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Россия впервые за 14 лет проиграла шведам на чемпионате мира


Сборная Швеции прервала 11-матчевую безвыигрышную серию в противостоянии со сборной России в рамках чемпионатов мира. В последний раз россияне уступали "Тре Крунур" в первом групповом турнире провального для нашей команды турнира в Чехии в 2004 году – 2:3. С тех пор в 11 встречах было одержано 10 побед (восемь в основное время) при одной ничьей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборных России и Швеции на чемпионатах мира в последние 13 лет

Дата

Место

Стадия

Счет

Тренер России

Тренер Швеции

Авторы голов

15.05.2005

Вена

За 3-е место

6:3

Владимир КРИКУНОВ

Бенгт- Оке ГУСТАФССОН

Афиногенов - 2, Ковалев, Овечкин, Яшин, Семин

15.05.2006

Рига

Гр.турнир

3:3

Владимир КРИКУНОВ

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

Овечкин, Михнов - 2

07.05.2007

Москва

Гр.турнир

4:2

Вячеслав БЫКОВ

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

Морозов - 2, Гребешков, Малкин

13.05.2007

Москва

За 3-е место

3:1

Вячеслав БЫКОВ

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

Емелин, Зиновьев, Фролов

10.05.2008

Квебек

Гр.турнир

3:2

Вячеслав БЫКОВ

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

Семин, Федоров, Овечкин

30.04.2009

Берн

Гр.турнир

6:5 ОТ

Вячеслав БЫКОВ

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

Никулин, Сапрыкин, Калинин - 2, Мозякин, Прошкин

11.05.2012

Стокгольм

Гр.турнир

7:3

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

Пер МОРТС

Попов, Малкин - 3, Емелин, Пережогин, Денисов

24.05.2014

Минск

1/2 финала

3:1

Олег ЗНАРОК

Пер МОРТС

Плотников, Широков, Белов

14.05.2015

Острава

1/4 финала

5:3

Олег ЗНАРОК

Пер МОРТС

Мозякин, Широков, Малкин - 2, Тарасенко

17.05.2016

Москва

Гр.турнир

4:1

Олег ЗНАРОК

Пер МОРТС

Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов

05.05.2017

Кельн

Гр.турнир

2:1 Б

Олег ЗНАРОК

Рикард ГРЕНБОРГ

Андронов, Панарин (поб.буллит)

15.05.2018

Копенгаген

Гр.турнир

1:3

Илья ВОРОБЬЕВ

Рикард ГРЕНБОРГ

Капризов

 

 

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