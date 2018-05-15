Россия впервые за 14 лет проиграла шведам на чемпионате мира

Сборная Швеции прервала 11-матчевую безвыигрышную серию в противостоянии со сборной России в рамках чемпионатов мира. В последний раз россияне уступали "Тре Крунур" в первом групповом турнире провального для нашей команды турнира в Чехии в 2004 году – 2:3. С тех пор в 11 встречах было одержано 10 побед (восемь в основное время) при одной ничьей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи сборных России и Швеции на чемпионатах мира в последние 13 лет
|
Дата
|
Место
|
Стадия
|
Счет
|
Тренер России
|
Тренер Швеции
|
Авторы голов
|
15.05.2005
|
Вена
|
За 3-е место
|
6:3
|
Владимир КРИКУНОВ
|
Бенгт- Оке ГУСТАФССОН
|
Афиногенов - 2, Ковалев, Овечкин, Яшин, Семин
|
15.05.2006
|
Рига
|
Гр.турнир
|
3:3
|
Владимир КРИКУНОВ
|
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН
|
Овечкин, Михнов - 2
|
07.05.2007
|
Москва
|
Гр.турнир
|
4:2
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН
|
Морозов - 2, Гребешков, Малкин
|
13.05.2007
|
Москва
|
За 3-е место
|
3:1
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН
|
Емелин, Зиновьев, Фролов
|
10.05.2008
|
Квебек
|
Гр.турнир
|
3:2
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН
|
Семин, Федоров, Овечкин
|
30.04.2009
|
Берн
|
Гр.турнир
|
6:5 ОТ
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН
|
Никулин, Сапрыкин, Калинин - 2, Мозякин, Прошкин
|
11.05.2012
|
Стокгольм
|
Гр.турнир
|
7:3
|
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
|
Пер МОРТС
|
Попов, Малкин - 3, Емелин, Пережогин, Денисов
|
24.05.2014
|
Минск
|
1/2 финала
|
3:1
|
Олег ЗНАРОК
|
Пер МОРТС
|
Плотников, Широков, Белов
|
14.05.2015
|
Острава
|
1/4 финала
|
5:3
|
Олег ЗНАРОК
|
Пер МОРТС
|
Мозякин, Широков, Малкин - 2, Тарасенко
|
17.05.2016
|
Москва
|
Гр.турнир
|
4:1
|
Олег ЗНАРОК
|
Пер МОРТС
|
Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов
|
05.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
2:1 Б
|
Олег ЗНАРОК
|
Рикард ГРЕНБОРГ
|
Андронов, Панарин (поб.буллит)
|
15.05.2018
|
Копенгаген
|
Гр.турнир
|
1:3
|
Илья ВОРОБЬЕВ
|
Рикард ГРЕНБОРГ
|
Капризов