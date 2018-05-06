Россия во второй раз стартовала на ЧМ с двух сухих побед

Сборная России в двух стартовых матчах чемпионата мира в Дании победила Францию и Австрию с общим счетом 14:0.
Всего во второй раз россияне начали турнир с двух сухих побед, а разность шайб по итогам первых двух туров стала третьей в истории.
В 1994 году команда Бориса Михайлова выиграла два матча с разностью "+16", а в 2007-м команда Вячеслава Быкова с разностью "+15". (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие старты сборной России на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Соперники
|
Шайбы
|
1994
|
Италия
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
Великобритания – 12:3, Италия – 7:0
|
19-3
|
2007
|
Россия
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Дания – 9:1, Украина – 8:1
|
17-2
|
2018
|
Дания
|
Илья ВОРОБЬЕВ
|
Франция – 7:0, Австрия – 7:0
|
14-0
|
2001
|
Германия
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
Италия – 7:0, Норвегия – 4:0
|
11-0
|
2002
|
Швеция
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
Словения – 8:1, Австрия – 6:3
|
14-4
|
2006
|
Латвия
|
Владимир КРИКУНОВ
|
Казахстан – 10:1, Белоруссия – 3:2
|
13-3
|
1995
|
Швеция
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
Италия – 4:2, Швейцария – 8:0
|
12-2
|
2009
|
Швейцария
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Германия – 5:0, Франция – 7:2
|
12-2