Россия в матче за бронзу ЧМ-2017 сыграет с Финляндией

Сборная Финляндии стала соперником России по матчу за третье место на чемпионате мира по хоккею-2017. Сегодня в полуфиналах финны уступили Швеции (1:4), а россияне – Канаде (2:4).
Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия - Финляндия начнется в 17.15 здесь.
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torpedon_
При любом другом тренере результат не был бы лучше. Не удивился бы, если в 1/4 слили бы при другом тренере. Проблема не в Знарке, а в том, что класс игроков смешанной сборной Канады все-таки чуть выше нашего. А финов обыграем совершенно не смоневаюсь в этом, как на кубке мира. Т.к. тот же класс наш выше финских хоккеистов
22:44
spetrov
...К слову, были мысли, что проигрыш амерам с выходом на чехов - не самый худший вариант для нас. Могли и финнам влететь в 1/4. Посмотрим, могли ли.
22:44
spetrov
...Оснований для освобождения хватает и сейчас, оправдания в случае поражения найдутся.
22:39
spetrov
LEHAAAAAAAAA, не вдаваясь в подробности, неприязнь к конкретному тренеру и т.п. вещи, это не поможет. Если захотят освободить, смогут и по нынешнему результату. Захотят оставить - оставят и в случае поражения.
22:37
LEHAAAAAAAAA
Я буду болеть за Финляндию, пора выкидывать Знарка из сборной, этот неудачник не способен ничего выиграть
22:35
spetrov
Тем не менее результат интересен. И в плане некоторой сатисфакции, и в плане выигрыша у финнов самого по себе.
22:34
da boogie
Днорок
22:29
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А где викторина для экстрасексов--пострадамусов???? ""обе команды выиграют//Обе команды проиграют// Будут до усс--чки гонять овертайм.............""
22:29
Juststronger
Гражданин Германии знарок виноват.
22:24