Россия в матче за бронзу ЧМ-2017 сыграет с Финляндией

Сборная Финляндии стала соперником России по матчу за третье место на чемпионате мира по хоккею-2017. Сегодня в полуфиналах финны уступили Швеции (1:4), а россияне – Канаде (2:4).

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия - Финляндия начнется в 17.15 здесь.

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