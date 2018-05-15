Чемпионат мира

23:31 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Россия уступила Швеции и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой

Сегодня. Копенгаген. Россия - Швеция - 1:3. Шайба в воротах Василия КОШЕЧКИНА. Фото REUTERS
Сегодня. Копенгаген. Россия - Швеция - 1:3. Шайба в воротах Василия КОШЕЧКИНА. Фото REUTERS
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Сборная России проиграла Швеции в матче группового турнира чемпионата мира - 1:3. На гол Кирилла Капризова шайбами ответили Мика Зибанежад и Рикард Ракелль. В конце встречи в пустые ворота забросил Маттиас Экхольм.

Россияне набрали 16 очков и заняли второе место в группе А. В четвертьфинале команда сыграет со сборной Канады, которая стала третьей в группе В.

Чемпионат мира

Группа A

Россия - Швеция - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Капризов - 6 (бол., Гусев, Дацюк), 2:44 - 1:0. Зибанежад - 5 (бол., Экман-Ларссон, Нюквист), 29:27 - 1:1. Ракелль - 6 (Зибанежад, Янмарк), 36:04 - 1:2. Экхольм - 1 (п.в., Нильссон), 58:55 - 1:3.

Вратари: Кошечкин (58:37 - 58:55) - Нильссон.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 31 (10+8+13) - 29 (14+8+7).

Судьи: Гуен, Майер.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Россия - Швеция//
Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (64)
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Thomas_Boy_

Упёртый русский Объективно - играли хорошо. ____________ Так-то они у тебя всегда хорошо играют.

00:16

redgy

Доктор со стажем ,доводы в пользу нас против канады есть). у них вратарь не сильнее нашего, вполне неплохо звено дацюка комбинирует, но много упускают моментов.. плюс для них у сб России почти все ноунеймы, кроме Паши, Зайцева и частично Дадонова.. шанс есть, удачи нашим в любом случае

00:15

загадочный лысый ассятин

VALCD,,,,,, А если бы Каприз в 1-м периоде в большинстве МАХНУЛ мимо ворот, то счёт вообще был НУЛЬ====НУЛЬ.... Ну, как??? ТАКОЙ расклад не нравится????

00:14

spetrov

сейчас важнее серия ВК-ТБЛ!) ---- Поддерживаю redgy.

00:12

spetrov

...По сетке тоже так и выходит. С чего вдруг представители СЭ решили, что в полуфинале нам снова со шведами играть.

00:11

Valcd

Надо площадки НХЛ еще уменьшить, они там и так толком не катаются, сплошные тычки, подкидки и пасульки на 2 метра, таким образом технику стимулируют на ограниченном пространстве, пусть уж вообще на месте стоят, зрелище для идиотов

00:11

glavanon

ну вот - еще один матч остался и отмучились!

00:10

inout

Хорошо, что попали на Канаду. Это интересно. Плохо, что матч дневной, и придется на работе застревать на пару часиков. Матч откровенно плохой был. Скорости нулевые, много брака. У Сборной только одно звено, да и то переигрывает, пытаясь шайбу жопой в пустые закатить.

00:10

redgy

короче в четверг финал для нас! если Россия кхловская сделает саму канаду с великим и могучим макчикеном, это будет шикарно! если нет, то переживем, там будет на кого и без наших посмотреть.. сейчас важнее серия ВК-ТБЛ!)

00:10

spetrov

шведы и финны явные претенденты на финнал ----- Да, весьма похоже на то.

00:09

shvedero

ну из большой шестерки чехи-россия-канадцы самые слабые на чм, про америкосов промолчу, у них проблемы внутри команды в последние года, если захотят - зарешают , шведы и финны явные претенденты на финнал

00:06

diskmen

gorantoniy кто бы спорил.Дорогу молодым,а Кошак уже старпёр.Видно Воробей на его опыт расщитывает.

00:05

Доктор со стажем

Упёртый русский Доктор со стажем После четвертьфинала пакуем чемоданы и - домой. Сил нет смотреть это жалкое и убогое зрелище....________________________ Дядя, ты что то перепутал. Тут не чемпионат Россиии по футболу обсуждают. Тут люди бьются по настоящему и почти все - первого сорта!======Спасибо,что тётей не назвали, уважаемый. У вас какие-то сомнения в логике моего мышления? Если не согласны-приведите доводы в пользу победы этой сборной над канадцами. Я лично кроме русского авося ничего не вижу.

00:04

spetrov

Насчет вратаря и А.Шевченко с И.Еронко сегодня в онлайне сетовали. Не лучший вариант, мол, был выбран. Видимо, не зря сетовали.

00:03

Valcd

Куда все дебилы деваются с этой ветки, когда наши чемпионат выигрывают? Если бы вратарь вовремя сел в первой шайбе и не застрял у левой стойки во второй, то счет бы был 1:0 в нашу пользу. И это сборная из обычных игроков КХЛ против супер сборной игроков НХЛ, у наших моментов больше в разы, у шведов кроме второго гола и не было ничего толком.

00:02

Упёртый русский

Объективно - играли хорошо. Могло быть и хуже гораздо. По опасным моментам мы вообще шведов превзошли. Только Капризову и Гусеву забивать надо, когда имеют моменты. Как и Дадонову с Барабановым. В реализации - прибавить, на ворота - Шестёркина - и кэнаки - наши!

00:01

gorantoniy

Кошечкин неповоротливый. С ним в воротах мы точно канадцам сольём. Надо Шестёркина ставить. Он гораздо лучше выглядит.

00:01

Newgene

Григоренко и его партнеры (Бучневич-Анисимов) хорошо играют только против Австрии, Белорусии и т.д. Что против чехов, что против словаков, что вот против шведов выглядели слабо. Может конечно у них роль была такая в игре, но всё равно неуверенность какая-то в них была постоянно. Все остальные хоть и ошибались, но не сказать что плохо играли. А Кошечкин...лучше помолчу.

00:00

Русский Я

Такую Канаду обыгрывать можно, они на этом турнире на курортах прибывают, да и самое главное воротчики у них полные нули, можно входить в зону и бросать, из 10 бросков 2-3 шайбы залетит даже при такой тактике.

23:59 15 мая

spetrov

diskmen, т.е. веселит контингент? :) Ну ладно, я не против. :)

23:57 15 мая

nailsh78

ротенберги олухи с деньгами губят хоккей в России ) - надо объяснить боярам что это хобби надо забыть им

23:56 15 мая

diskmen

spetrov А без За Арсеналий с децтва!) совсем плохо будет.В теннисе у него сегодня не заладилось,пускай хоть в хоккее свои мысли выскажет.

23:56 15 мая

spetrov

С другой стороны, откуда взялись такие упаднические и глобальные утверждения? Ведь многие периодически утверждают, что ЧМ никому особо не нужны и многого не решают. Другие сборные, мол, уже начинают готовиться к следующим ОИ. Ну так и мы подобную сейчас привезли. Что опять не так-то?

23:56 15 мая

Avon151281

Вопросов нет.У шведов больше талантов в этой сборной.Больше технарей.И вообще они сильней.Но как же они играют.Унылое катание по бортам...Смотреть противно.Напоминает Барсу с ее катанием поперек поле по 5 минут..Отвращение вызывает этот "хоккей".Впрочем они так всегда играют.Тут просто очень сильный состав был,думал сыграют красиво...Эх...

23:55 15 мая

Упёртый русский

Доктор со стажем После четвертьфинала пакуем чемоданы и - домой. Сил нет смотреть это жалкое и убогое зрелище....________________________ Дядя, ты что то перепутал. Тут не чемпионат Россиии по футболу обсуждают. Тут люди бьются по настоящему и почти все - первого сорта!

23:55 15 мая

Pablo_75

Какой страшный мультфильм получается - от ребят в жёлтом ворота защищает кошка, а из-за забора (бортика) ей подсказывает воробей-олень.

23:54 15 мая

shvedero

а что вы Воробьева вините-то? У шведов почти олимпийский нхловский состав ) раскат чистый на классе, денег можно было срубить уйму за этот матч

23:53 15 мая

Спринт

Поражение имени слабого тренера Воробьева. Поставил на матч Кошечкина, который всегда не выручает в решающих матчах и сегодня пустил откровенную мышку в первом голе и сыграл не по вратарски неуклюже во второй пропущенной шайбе. Защита только присутствует на площадке, постоянно теряя игроков и не способно подстраховывать партнеров. Лучшим в нападении был Барабанов, а Гусев и Капризов загубили отличные моменты после гениальных передач Дацюка. В целом шведы были лучше во всех линиях и их победа не вызывает сомнений. В 1/4 финала с канадцами нужен невероятный фарт, ибо по мастерству эта сборная не ровня родоначальникам хоккея с шайбой.

23:52 15 мая

Доктор со стажем

Да ,персонально привет Кошечкину за суперсэйв-шайбу промеж ног.

23:51 15 мая

NF

Все как обычно предсказуемо. Даже начинаешь думать, что у сборной любой вариации есть один бзик: если есть реальная возможность попасть на Канаду - сборная делает все, чтобы на нее попасть. Но без большинства да с Кошечкиным в воротах играть с канадцами нет смысла. Так что после следующей игры домой, домой, домой...

23:51 15 мая

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