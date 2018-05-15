Россия уступила Швеции и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой

Сборная России проиграла Швеции в матче группового турнира чемпионата мира - 1:3. На гол Кирилла Капризова шайбами ответили Мика Зибанежад и Рикард Ракелль. В конце встречи в пустые ворота забросил Маттиас Экхольм.

Россияне набрали 16 очков и заняли второе место в группе А. В четвертьфинале команда сыграет со сборной Канады, которая стала третьей в группе В.

Чемпионат мира

Группа A

Россия - Швеция - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Капризов - 6 (бол., Гусев, Дацюк), 2:44 - 1:0. Зибанежад - 5 (бол., Экман-Ларссон, Нюквист), 29:27 - 1:1. Ракелль - 6 (Зибанежад, Янмарк), 36:04 - 1:2. Экхольм - 1 (п.в., Нильссон), 58:55 - 1:3.

Вратари: Кошечкин (58:37 - 58:55) - Нильссон.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 31 (10+8+13) - 29 (14+8+7).

Судьи: Гуен, Майер.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Россия - Швеция//

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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