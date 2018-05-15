Россия уступила Швеции и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой

Сборная России проиграла Швеции в матче группового турнира чемпионата мира - 1:3. На гол Кирилла Капризова шайбами ответили Мика Зибанежад и Рикард Ракелль. В конце встречи в пустые ворота забросил Маттиас Экхольм.
Россияне набрали 16 очков и заняли второе место в группе А. В четвертьфинале команда сыграет со сборной Канады, которая стала третьей в группе В.
Чемпионат мира
Группа A
Россия - Швеция - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Капризов - 6 (бол., Гусев, Дацюк), 2:44 - 1:0. Зибанежад - 5 (бол., Экман-Ларссон, Нюквист), 29:27 - 1:1. Ракелль - 6 (Зибанежад, Янмарк), 36:04 - 1:2. Экхольм - 1 (п.в., Нильссон), 58:55 - 1:3.
Вратари: Кошечкин (58:37 - 58:55) - Нильссон.
Штраф: 4 - 14.
Броски: 31 (10+8+13) - 29 (14+8+7).
Судьи: Гуен, Майер.
15 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Россия - Швеция//
Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Рикард Ракелль
- Маттиас Экхольм
- Кирилл Капризов
- Мика Зибанежад
Thomas_Boy_
Упёртый русский Объективно - играли хорошо. ____________ Так-то они у тебя всегда хорошо играют.
00:16
redgy
Доктор со стажем ,доводы в пользу нас против канады есть). у них вратарь не сильнее нашего, вполне неплохо звено дацюка комбинирует, но много упускают моментов.. плюс для них у сб России почти все ноунеймы, кроме Паши, Зайцева и частично Дадонова.. шанс есть, удачи нашим в любом случае
00:15
загадочный лысый ассятин
VALCD,,,,,, А если бы Каприз в 1-м периоде в большинстве МАХНУЛ мимо ворот, то счёт вообще был НУЛЬ====НУЛЬ.... Ну, как??? ТАКОЙ расклад не нравится????
00:14
spetrov
сейчас важнее серия ВК-ТБЛ!) ---- Поддерживаю redgy.
00:12
spetrov
...По сетке тоже так и выходит. С чего вдруг представители СЭ решили, что в полуфинале нам снова со шведами играть.
00:11
Valcd
Надо площадки НХЛ еще уменьшить, они там и так толком не катаются, сплошные тычки, подкидки и пасульки на 2 метра, таким образом технику стимулируют на ограниченном пространстве, пусть уж вообще на месте стоят, зрелище для идиотов
00:11
glavanon
ну вот - еще один матч остался и отмучились!
00:10
inout
Хорошо, что попали на Канаду. Это интересно. Плохо, что матч дневной, и придется на работе застревать на пару часиков. Матч откровенно плохой был. Скорости нулевые, много брака. У Сборной только одно звено, да и то переигрывает, пытаясь шайбу жопой в пустые закатить.
00:10
redgy
короче в четверг финал для нас! если Россия кхловская сделает саму канаду с великим и могучим макчикеном, это будет шикарно! если нет, то переживем, там будет на кого и без наших посмотреть.. сейчас важнее серия ВК-ТБЛ!)
00:10
spetrov
шведы и финны явные претенденты на финнал ----- Да, весьма похоже на то.
00:09
shvedero
ну из большой шестерки чехи-россия-канадцы самые слабые на чм, про америкосов промолчу, у них проблемы внутри команды в последние года, если захотят - зарешают , шведы и финны явные претенденты на финнал
00:06
diskmen
gorantoniy кто бы спорил.Дорогу молодым,а Кошак уже старпёр.Видно Воробей на его опыт расщитывает.
00:05
Доктор со стажем
Упёртый русский Доктор со стажем После четвертьфинала пакуем чемоданы и - домой. Сил нет смотреть это жалкое и убогое зрелище....________________________ Дядя, ты что то перепутал. Тут не чемпионат Россиии по футболу обсуждают. Тут люди бьются по настоящему и почти все - первого сорта!======Спасибо,что тётей не назвали, уважаемый. У вас какие-то сомнения в логике моего мышления? Если не согласны-приведите доводы в пользу победы этой сборной над канадцами. Я лично кроме русского авося ничего не вижу.
00:04
spetrov
Насчет вратаря и А.Шевченко с И.Еронко сегодня в онлайне сетовали. Не лучший вариант, мол, был выбран. Видимо, не зря сетовали.
00:03
Valcd
Куда все дебилы деваются с этой ветки, когда наши чемпионат выигрывают? Если бы вратарь вовремя сел в первой шайбе и не застрял у левой стойки во второй, то счет бы был 1:0 в нашу пользу. И это сборная из обычных игроков КХЛ против супер сборной игроков НХЛ, у наших моментов больше в разы, у шведов кроме второго гола и не было ничего толком.
00:02
Упёртый русский
Объективно - играли хорошо. Могло быть и хуже гораздо. По опасным моментам мы вообще шведов превзошли. Только Капризову и Гусеву забивать надо, когда имеют моменты. Как и Дадонову с Барабановым. В реализации - прибавить, на ворота - Шестёркина - и кэнаки - наши!
00:01
gorantoniy
Кошечкин неповоротливый. С ним в воротах мы точно канадцам сольём. Надо Шестёркина ставить. Он гораздо лучше выглядит.
00:01
Newgene
Григоренко и его партнеры (Бучневич-Анисимов) хорошо играют только против Австрии, Белорусии и т.д. Что против чехов, что против словаков, что вот против шведов выглядели слабо. Может конечно у них роль была такая в игре, но всё равно неуверенность какая-то в них была постоянно. Все остальные хоть и ошибались, но не сказать что плохо играли. А Кошечкин...лучше помолчу.
00:00
Русский Я
Такую Канаду обыгрывать можно, они на этом турнире на курортах прибывают, да и самое главное воротчики у них полные нули, можно входить в зону и бросать, из 10 бросков 2-3 шайбы залетит даже при такой тактике.
23:59 15 мая
spetrov
diskmen, т.е. веселит контингент? :) Ну ладно, я не против. :)
23:57 15 мая
nailsh78
ротенберги олухи с деньгами губят хоккей в России ) - надо объяснить боярам что это хобби надо забыть им
23:56 15 мая
diskmen
spetrov А без За Арсеналий с децтва!) совсем плохо будет.В теннисе у него сегодня не заладилось,пускай хоть в хоккее свои мысли выскажет.
23:56 15 мая
spetrov
С другой стороны, откуда взялись такие упаднические и глобальные утверждения? Ведь многие периодически утверждают, что ЧМ никому особо не нужны и многого не решают. Другие сборные, мол, уже начинают готовиться к следующим ОИ. Ну так и мы подобную сейчас привезли. Что опять не так-то?
23:56 15 мая
Avon151281
Вопросов нет.У шведов больше талантов в этой сборной.Больше технарей.И вообще они сильней.Но как же они играют.Унылое катание по бортам...Смотреть противно.Напоминает Барсу с ее катанием поперек поле по 5 минут..Отвращение вызывает этот "хоккей".Впрочем они так всегда играют.Тут просто очень сильный состав был,думал сыграют красиво...Эх...
23:55 15 мая
Упёртый русский
Доктор со стажем После четвертьфинала пакуем чемоданы и - домой. Сил нет смотреть это жалкое и убогое зрелище....________________________ Дядя, ты что то перепутал. Тут не чемпионат Россиии по футболу обсуждают. Тут люди бьются по настоящему и почти все - первого сорта!
23:55 15 мая
Pablo_75
Какой страшный мультфильм получается - от ребят в жёлтом ворота защищает кошка, а из-за забора (бортика) ей подсказывает воробей-олень.
23:54 15 мая
shvedero
а что вы Воробьева вините-то? У шведов почти олимпийский нхловский состав ) раскат чистый на классе, денег можно было срубить уйму за этот матч
23:53 15 мая
Спринт
Поражение имени слабого тренера Воробьева. Поставил на матч Кошечкина, который всегда не выручает в решающих матчах и сегодня пустил откровенную мышку в первом голе и сыграл не по вратарски неуклюже во второй пропущенной шайбе. Защита только присутствует на площадке, постоянно теряя игроков и не способно подстраховывать партнеров. Лучшим в нападении был Барабанов, а Гусев и Капризов загубили отличные моменты после гениальных передач Дацюка. В целом шведы были лучше во всех линиях и их победа не вызывает сомнений. В 1/4 финала с канадцами нужен невероятный фарт, ибо по мастерству эта сборная не ровня родоначальникам хоккея с шайбой.
23:52 15 мая
Доктор со стажем
Да ,персонально привет Кошечкину за суперсэйв-шайбу промеж ног.
23:51 15 мая
NF
Все как обычно предсказуемо. Даже начинаешь думать, что у сборной любой вариации есть один бзик: если есть реальная возможность попасть на Канаду - сборная делает все, чтобы на нее попасть. Но без большинства да с Кошечкиным в воротах играть с канадцами нет смысла. Так что после следующей игры домой, домой, домой...
23:51 15 мая