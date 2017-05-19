Россия сыграет с Канадой в субботу в 16.15

Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия начнется в субботу, 20 мая, в 16.15 по московскому времени, информирует пресс-служба ФХР.
Встреча пройдет в Кельне. "СЭ" проведет трансляцию игры Канада - Россия.
В другом субботнем полуфинале в Кельне встретятся Финляндия и Швеция, начало матча - в 20.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Швеция - Финляндия.
Матч за третье место (начало - 17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.
Результаты четвертьфиналов и расписание 1/2 финала ЧМ-2017, забирайте, чтобы не потерять! pic.twitter.com/kHqSk7n2Gl– Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2017 г.
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На википедии пишут,что наши в 20-15 играют,а Шведы с Финнами в 20-15...
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