Россия сыграет с Канадой в субботу в 16.15

Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия начнется в субботу, 20 мая, в 16.15 по московскому времени, информирует пресс-служба ФХР.

Встреча пройдет в Кельне. "СЭ" проведет трансляцию игры Канада - Россия.

В другом субботнем полуфинале в Кельне встретятся Финляндия и Швеция, начало матча - в 20.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Швеция - Финляндия.

Матч за третье место (начало - 17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.