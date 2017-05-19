Россия сыграет с Канадой в субботу в 16.15. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

00:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия сыграет с Канадой в субботу в 16.15

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Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия начнется в субботу, 20 мая, в 16.15 по московскому времени, информирует пресс-служба ФХР.

Встреча пройдет в Кельне. "СЭ" проведет трансляцию игры Канада - Россия.

В другом субботнем полуфинале в Кельне встретятся Финляндия и Швеция, начало матча - в 20.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Швеция - Финляндия.

Матч за третье место (начало - 17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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sm80

На википедии пишут,что наши в 20-15 играют,а Шведы с Финнами в 20-15...

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