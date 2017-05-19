Россия сыграет с Канадой в 16:15

Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия начнется в 16:15, информирует пресс-служба ФХР.
Встреча пройдет в Кельне в субботу, 20 мая. "СЭ" проведет трансляцию игры Канада - Россия.
В другом полуфинале также в Кельне встретятся Финляндия и Швеция, начало матча - в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Швеция - Финляндия.
Матч за третье место (17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.
Результаты четвертьфиналов и расписание 1/2 финала ЧМ-2017, забирайте, чтобы не потерять! pic.twitter.com/kHqSk7n2Gl– Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2017 г.