Россия сыграет с Канадой в 16:15

Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия начнется в 16:15, информирует пресс-служба ФХР.

Встреча пройдет в Кельне в субботу, 20 мая. "СЭ" проведет трансляцию игры Канада - Россия.

В другом полуфинале также в Кельне встретятся Финляндия и Швеция, начало матча - в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Швеция - Финляндия.

Матч за третье место (17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.