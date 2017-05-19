Россия сыграет с Канадой в 16:15. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

00:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия сыграет с Канадой в 16:15

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Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Канада - Россия начнется в 16:15, информирует пресс-служба ФХР.

Встреча пройдет в Кельне в субботу, 20 мая. "СЭ" проведет трансляцию игры Канада - Россия.

В другом полуфинале также в Кельне встретятся Финляндия и Швецияначало матча - в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Швеция - Финляндия.

Матч за третье место (17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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