Россия сыграет против Словакии без Панарина

Сборная России сыграет матч группового этапа чемпионата мира против Словакии без нападающего Артемия Панарина. Сообщается, что у форварда - микротравма. Место в воротах займет Андрей Василевский. Игра начнется в 17.15 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этой игры.
Полностью состав сборной России на матч со Словакией выглядит следующим образом:
Василевский (Сорокин)
Телегин - Андронов - Плотников, Киселевич - Гавриков
Гусев - Шипачев - Дадонов, Антипин - Белов
Наместников - Кучеров, Проворов - Миронов
Ничушкин - Ткачев - Барабанов, Зуб.
Состав сборной России на матч ЧМ-2017 со Словакией! Ничушкин сыграет, Панарин - нет: pic.twitter.com/LoFP3LHk9S– Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2017 г.
novosib84
Почему???
16:11