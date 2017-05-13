Чемпионат мира

16:08 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия сыграет против Словакии без Панарина

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Сборная России сыграет матч группового этапа чемпионата мира против Словакии без нападающего Артемия Панарина. Сообщается, что у форварда - микротравма. Место в воротах займет Андрей Василевский. Игра начнется в 17.15 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

Полностью состав сборной России на матч со Словакией выглядит следующим образом: 

Василевский (Сорокин)

Телегин - Андронов - Плотников, Киселевич - Гавриков

Гусев - Шипачев - Дадонов, Антипин - Белов

Наместников - Кучеров, Проворов - Миронов

Ничушкин - Ткачев - Барабанов, Зуб.

 

 

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novosib84

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