Россия - США: онлайн и видеотрансляция матча чемпионата мира - в 17.15

Во вторник, 16 мая, в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет матч Россия – США. Игра в Кельне на LANXESS arena начнется в 17.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – США.

Также Первый канал покажет видеотрансляцию игры в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ".

Вторник - заключительный игровой день предварительного раунда. Сборная России со старта чемпионата мира одержала шесть побед и набрала 17 очков. Ее конкурент по спору за первое место в группе A – сборная США - имеет в активе 15 очков.

Четвертьфиналы ЧМ-2017 назначены на четверг, 18 мая, полуфиналы пройдут в субботу, 20 мая. Финал и матч за 3-е место состоятся в воскресенье, 21 мая. Четвертьфиналы примут Кельн и Париж, оставшиеся игры плей-офф – немецкий город.

Расклады ЧМ-2017. "Убежит" ли Россия от Канады до финала? //

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