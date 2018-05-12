Россия – Швейцария: прямая трансляция (видео)

В субботу, 12 мая, сборная России проведет пятый матч группового турнира чемпионата мира. Соперник – национальная команда Швейцарии. Турнир в этом сезоне, напомним, проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Херниге. Наша команда проводит все игры в датской столице. Сегодняшняя встреча пройдет на стадионе Royal Arena и начнется в 21.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую видеотрансляцию матча Россия – Швейцария.

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Прямой эфир матча Россия – Швейцария (ВИДЕО).