Россия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею

Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Дании сборная России встретится с командой Швейцарии. Встреча начнется в 21.15 по московскому времени. В случае успеха команда Ильи Воробьева гарантирует себе выход в четвертьфинал.

Котировки букмекеров на матч Россия – швейцария

Прогноз Winline – П1 1,40 – Н 5,71 – П2 5,69

Трансляция матча Россия – Швейцария

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Швейцария.

Прямая трансляция матча Россия – Швейцария – в субботу, 12 мая, на канале "Матч ТВ".

История матчей Россия – Швейцария

Между собой на чемпионатах мира команды сыграли 15 матчей. Статистика встреч в пользу России – +11=2-2, 67-27.