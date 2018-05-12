Россия – Швейцария. Гусев – в тройке с Дацюком и Капризовым

💣 Никита Гусев выйдет на игру со Швейцарией в составе "олимпийской" тройки с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым! Прямая трансляция матча начнётся в 21:15 на "Матч ТВ", подробности игры в нашем твиттере. pic.twitter.com/7am9t6Z6Ig