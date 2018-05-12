Россия – Швейцария. Гусев – в тройке с Дацюком и Капризовым

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против сборной Швейцарии.
💣 Никита Гусев выйдет на игру со Швейцарией в составе "олимпийской" тройки с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым! Прямая трансляция матча начнётся в 21:15 на "Матч ТВ", подробности игры в нашем твиттере. pic.twitter.com/7am9t6Z6Ig– Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2018 г.
Вратари: Кошечкин, Шестеркин.
Первое звено: Гусев, Дацюк, Капризов, Гавриков, Киселевич.
Второе звено: Григоренко, Анисимов, Бучневич, Нестеров, Зайцев.
Третье звено: Дадонов, Андронов, Мамин, Яковлев, Береглазов.
Четвертое звено: Барабанов, Каблуков, Шалунов, Трямкин, Михеев.
Для Никиты Гусева это будет первая игра на турнире. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия – Швейцария. Она начнется в 21.15 по московскому времени.
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