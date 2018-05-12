Чемпионат мира

20:06 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия – Швейцария. Гусев – в тройке с Дацюком и Капризовым


Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Вратари: Кошечкин, Шестеркин.

Первое звено: Гусев, Дацюк, Капризов, Гавриков, Киселевич.

Второе звено: Григоренко, Анисимов, Бучневич, Нестеров, Зайцев.

Третье звено: Дадонов, Андронов, Мамин, Яковлев, Береглазов.

Четвертое звено: Барабанов, Каблуков, Шалунов, Трямкин, Михеев.

Для Никиты Гусева это будет первая игра на турнире. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия – Швейцария. Она начнется в 21.15 по московскому времени.

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