Россия – Швейцария: четвертая победа сборной Воробьева на ЧМ

Суббота. Копенгаген. Россия – Швейцария – 4:3. Россияне одержали четвертую победу на чемпионате мира. Фото AFP

Сборная России в пятом матче на чемпионате мира обыграла Швейцарию (4:3).

У россиян отличись Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.

Команда Ильи Воробьева (13 очков) занимает второе место в группе А, лидирует – Швеция (14).

В понедельник, 14 мая, Россия сыграет против Словакии, а во вторник, 15 мая, – против Швеции в заключительном матче группового турнира.

Чемпионат мира

Группа А

РОССИЯ – Швейцария – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: Капризов - 5 (Дацюк, Гусев), 22:22 - 1:0. Унтерзандер - 1 (бол., Кукан, Корви), 26:35 - 1:1. Дадонов - 2 (Анисимов), 27:47 - 2:1. Нестеров - 2 (бол., Гусев, Дацюк), 39:57 - 3:1. Андригетто - 2 (Майер, Вермин), 51:52 - 3:2. Григоренко - 4 (Анисимов, Гавриков), 56:07 - 4:2. Хас - 2 (бол., Андригетто, Нидеррайтер), 58:12 - 4:3.

Вратари: Кошечкин - Берра (56:48 - 58:12, 58:28).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (8+7+8) - 27 (5+9+13).

Судьи: Кубуш, Шукис.

12 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Россия - Швейцария //

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