Россия – Швейцария: четвертая победа сборной Воробьева на ЧМ

Сборная России в пятом матче на чемпионате мира обыграла Швейцарию (4:3).
У россиян отличись Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.
Команда Ильи Воробьева (13 очков) занимает второе место в группе А, лидирует – Швеция (14).
В понедельник, 14 мая, Россия сыграет против Словакии, а во вторник, 15 мая, – против Швеции в заключительном матче группового турнира.
Чемпионат мира
Группа А
РОССИЯ – Швейцария – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Голы: Капризов - 5 (Дацюк, Гусев), 22:22 - 1:0. Унтерзандер - 1 (бол., Кукан, Корви), 26:35 - 1:1. Дадонов - 2 (Анисимов), 27:47 - 2:1. Нестеров - 2 (бол., Гусев, Дацюк), 39:57 - 3:1. Андригетто - 2 (Майер, Вермин), 51:52 - 3:2. Григоренко - 4 (Анисимов, Гавриков), 56:07 - 4:2. Хас - 2 (бол., Андригетто, Нидеррайтер), 58:12 - 4:3.
Вратари: Кошечкин - Берра (56:48 - 58:12, 58:28).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 23 (8+7+8) - 27 (5+9+13).
Судьи: Кубуш, Шукис.
12 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Россия - Швейцария //
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
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Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Евгений Дадонов
- Никита Нестеров
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Илья Воробьев
- Кирилл Капризов
Упёртый русский
Впереди - прилично всё. Состав троек верный, Гусь усилил в креативе, две забивные тройки есть. В защите - не понятно всё. И это не только защитников касается, напов - тоже. Почему такой двор в откате - вообще не понятно... Кошечкин играет на своём уровне, но он - не блестящий. Неужели тот же Шестёркин или Сорокин не сильнее?
23:58 12 мая
AlCapone
Удручают действия команды в большинстве, в равных составах острее играем, плохо входим в зону соперника. Еще бесят потери шайбы на ровном месте, особенно бросались в глаза откидки шайбы назад не глядя, причем начиная с прошлого матча. Соперники, играющие с хорошим прессингом, будут серьезной проблемой для нашей сборной, уж финны точно
23:53 12 мая
POLTOS
Валидольный валидол. В плэй-офф будет очень непросто.
23:51 12 мая
sergo171147
Жиденькие олимпийские чемпионы, ну нечего ловить с такой защитой в Дании, докатиться до такого, чтобы в большинстве (дважды) даже не доходить до чужой зоны! Я уж не говорю, что не могут встать в зоне. Пара нападающих поддавливает нашу защиту и...сразу паника, не знают как из зоны выйти. Да, привыкли к вальяжному катанию в КХЛ и "кружева" комбинаций пытаться плести, а их по углам загоняют и шайбы нет! Нет очень жиденькая сборная нынче, дальше ловить практически нечего. Максимум(если попрёт)это полуфинал, а там точка.
23:49 12 мая
Басист
Молодцы, что добыли победу! Швейцарцы нынче хороши, что и говорить. Подозреваю, что не хуже тех канадцев, которые финнам 1:5 сгорели. Атака понравилась, оборона меньше, количество штанг в обе стороны потрясает.
23:49 12 мая
андр
Старались неординарно сыграть только Гусев,Дадонов.Слабая игра команды.Ни мысли,ни скорости.Вратарь может довести до инфаркта.
23:46 12 мая
Neuturungal
Да, на какие-то медали эта сборная могла претендовать только пока ее тренировал Знарок. Но большинство россиян, а также все российское хоккейное руководство от Третьяка с Медведевым до Ротенберга с Тимченко его ненавидело и мечтало убрать "быдлофизрука". Так что за то, что наш хоккей сдает позиции вините себя, господа нехорошие. Нехорошие потому что неблагодарные.
23:44 12 мая
Bossonn
Конечно, у нас плохая оборона, а у канадцев отличная! Самая лучшая! Только они финнам влетели 1-5. А так да отличная оборона, не то что у нас.
23:44 12 мая
Wgadan
Все коментаторы тут унылое .авно!
23:43 12 мая
AZ
Надо у шведов тащить, а то четвертьфинал с кэнаками корячится)))).
23:43 12 мая
PallMall
Вратарь откровенно слабо сыграл, защиты как таковой нет, нападение радует.
23:42 12 мая
Tribunal ZE
Надо большинство нашим отработать сроччччно!
23:42 12 мая
Нижний
Три замечания 1 Главный тренер В шоке - в третьем периоде в трансе, ни какого руководства игроками 2 Сборная играет вторым номером. Со Швейцарией надо бы первым номером быть и не доводить игру до рулетки 3 Сборная вчистую проигрывает третьи периоды Заключение - сборная не тянет на медали
23:41 12 мая
Thomas_Boy_
Ну главные матчи будут в плей-офф в любом случае, так что подождем. Может, получше заиграют. Мне хватило первого периода, дальше смотреть это не смог.
23:40 12 мая
redgy
Атака снова понравилась, могли все задолго решить.. на оборону без слез не взглянешь.. концовку красиво привезли, тупой удаление за нарушение численного состава, гол в свои ворота и неуверенный кошечкин . в 1/4 похоже канада будет..
23:40 12 мая
glavanon
Как хорошо действительно Швейцария большинство играла! С такой игрой с Канадой, Швецией, Финляндией делать нечего. Да и чехи своего еще раз не упустят при случае.
23:39 12 мая
Монте-Кристо (Мститель) .
Перл от нашего комментатора в данном матче: "Выбросить шайбу из своей зоны даже важнее, чем забить гол". Их на комментаторов в коррекционной школе учат ?
23:39 12 мая
shumi777
В целом обе команды понравились, НО гигантская разница в розыгрыше большинства удивляет. У нас ПОЛНЫЙ НОЛЬ, у них Бесподобно!
23:39 12 мая
KOSTIAN
После таких побед очевидно, что наш потолок выход в плейофф. Дальше ничего не светит.
23:37 12 мая
RFR
Позорище, такие ошибки в обороне, да и Кошечкин накуролесил, и это со Швейцарией, понятно почему продули чехам, не светит ничего с такой игрой в матчах навылет...
23:35 12 мая
Tribunal ZE
Учитесь бездари у Швейцарцев как большинство надо разыгрывать,как щенков раскатывали. Наши наверное самые тупые,хуже играют чем в полных составах в большинстве
23:35 12 мая
PvsZ
Еле-еле. Швейцарию. Такой хоккей нам не нужен.
23:34 12 мая
ladafan
везет сильнейшим!!!!!
23:33 12 мая