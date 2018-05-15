Россия - Швеция: Хафизуллин и Андронов вернулись в состав

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против сборной Швеции. В заключительной встрече группового турнира ЧМ в Дании примут участие защитник Динар Хафизуллин и нападающий Сергей Андронов, которые восстановились после травм.

Состав сборной России:

Вратари: Кошечкин (Шестеркин).

Гавриков – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов.

Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Дадонов.

Яковлев – Береглазов, Бучневич – Андронов – Михеев.

Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Шалунов, Сошников.

Матч Россия - Швеция начнется в 21.15 по московскому времени, "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

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