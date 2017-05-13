Россия разгромила Словакию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная России в матче группового турнира чемпионата мира разгромила команду Словакии со счетом 6:0. Шайбы забросили Евгений Дадонов (дубль), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 22 броска.
Для подопечных Олега Знарка это уже пятая победа на турнире подряд. Команда занимает первое место в группе A и гарантировала себе место в плей-офф. России в групповом турнире осталось провести две встречи - против Латвии (15 мая) и США (16 мая).
Чемпионат мира-2017
Предварительный раунд
Группа A
РОССИЯ - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы: Дадонов - 2 (Гусев, Шипачев), 1:12 - 1:0. Дадонов - 3 (бол., Гусев, Шипачев), 13:35 - 2:0. Миронов - 1, 19:19 - 3:0. Кучеров - 4 (Ткачев, Киселевич), 22:53 - 4:0. Телегин - 1 (Зуб, Плотников), 32:50 - 5:0. Гавриков - 1 (Шипачев, Дадонов), 55:47 - 6:0.
Вратари: Василевский - Ю. Гудачек.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 39 (17+10+12) - 22 (6+12+4).
Судьи: Лемелин, Пихачек.
13 мая. Кельн. LANXESS arena.
Упёртый русский
Анахайм, кстати, был бы днищем на большой поляне. Тот полуфинал НХЛ не смотрю (ДАЖЕ ОБЗОРЫ) - наших нет, а смотреть за битвой врагов не интересно. Но по тому, что видел раньше, очевидно, что Гец с Кори и Кеслером - не для больших площадок. Здесь бы им навтыкали, даже больше, чем в 2008. ;)
20:26
MAPKJIAP
alex505 а кто нить помнит сколько нам кэнаки в 2015 через Миронова привезли?...а вместо Мозяки можно кого нить дозаявить?....хотя жаль его медальки лишать._____ две шайбы точно, да вообще не понятно почему его включили, почему не Береглазова или Ожиганова
20:23
Упёртый русский
С любой командой у нас будут неплохие шансы, так то. Сильнейшие по составу шведы, потом, чуть позади, мы и кэнаки, еще чуток ниже штаты и чехи. Игра, она, конечно все покажет. У меня ощущение, что мы можем с Канадой и не сыграть, могут не дойти они до нас.
20:22
aleksrusx
канадцы, шведы и все остальные могут паковать вещи
20:09
Упёртый русский
Надо Штаты натягивать. Пущай Канада с Швецией играют в полуфинале. Шведы выиграют, кстати, у Канады наверняка.
20:09
alex505
а кто нить помнит сколько нам кэнаки в 2015 через Миронова привезли?...а вместо Мозяки можно кого нить дозаявить?....хотя жаль его медальки лишать.
20:09
aaida
Чмока, скажи пожалуйста, ты инвалид, что тебе заняться больше нечем, кроме как все время добавлять тут свои параноидальный бред?
20:08
Упёртый русский
Впереди играли неплохо. Хотя и могли забить больше. Вася - красавец! А вот сзади иногда проходной двор. Миронов вообще не понятен иногда. Орлов, может, усилит чуток...
20:05
MAPKJIAP
Только Щвеция слилась уже Нам и Американцам=) Кстати заметил, чем габаритнее сборная, тем менее комфортно ей играть на больших площадках, посмотрим, что будет в Плове.
20:03
MAPKJIAP
Я что то не понял, Мозякин едет домой, Дозаявили трех игроков, а вместо Мозякина кого тогда, или он останется в составе, чтобы в случае чего медаль получить?
19:59
RusSuck
Самые сильные две сборные на этом турнире Канада и Швеция.)) Если раньше не сойдутся - будут в финале!) При этом все лучшие их игроки играют сейчас в НХЛ.)) У русских же практически оптимальный состав!))
19:57
rusfed 2.0
ЧмокаСтиллСакс
19:54
Джон....Сильвер
Пожалели словаков, должны были забить намного больше. Спасибо за победу!
19:53
shvedero
чмока, дружище. Понимаешь, будь ты человеком, которого все знали по каким-то достижениям , возможно бы твои слова что-нибудь да значили... Но вот серьезно, всем плевать, абсолютно..
19:52
RusSuck
На фоне матча Анахайм-Нэшвилл - детский лепет!)) Эрзац, пародия на хоккей.)) Канаду, естественно, это сборная не порвёт.)) А вот матч за бронзу наиболее вероятен.))
19:50
PvsZ
Так, ну тут очень легко, на классе, дальше Латвия и США, это всё-таки посерьёзнее будет. А в первом матче ПО можно внезапно попасть на финнов, и какими бы мёртвыми они ни казались на этом турнире, это будет очень важный матч.
19:49
aleksrusx
Всех с победой! МОЛОДЦЫ!
19:47
.BattleFish.
Но если без шуток то сборная выглядит классно, без Овцы, Кови, Даца и Малкина вполне способны обыгрывать вторые составы, осталось лишь научиться выигрывать у первых, надеюсь мы все таки попадем на Канаду, где посмотрим чего стоят наши игроки!)
19:47
zoostation
Подайте нам Канаду, мы её порвём!!
19:46
.BattleFish.
Чет прям декласс случился, это Россия так сильна или Словакия так слаба!? ЗЫ Скорости конечно... моя покойная бабка и то быстрее ходила! Вообщем "смотрите регби играйте в НХЛ"!)))
19:46
marksan
А не очень ли мы торопимся? С победой ребята!
19:46