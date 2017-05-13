Россия разгромила Словакию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная России в матче группового турнира чемпионата мира разгромила команду Словакии со счетом 6:0. Шайбы забросили Евгений Дадонов (дубль), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 22 броска.

Для подопечных Олега Знарка это уже пятая победа на турнире подряд. Команда занимает первое место в группе A и гарантировала себе место в плей-офф. России в групповом турнире осталось провести две встречи - против Латвии (15 мая) и США (16 мая).

Чемпионат мира-2017

Предварительный раунд

Группа A

РОССИЯ - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Дадонов - 2 (Гусев, Шипачев), 1:12 - 1:0. Дадонов - 3 (бол., Гусев, Шипачев), 13:35 - 2:0. Миронов - 1, 19:19 - 3:0. Кучеров - 4 (Ткачев, Киселевич), 22:53 - 4:0. Телегин - 1 (Зуб, Плотников), 32:50 - 5:0. Гавриков - 1 (Шипачев, Дадонов), 55:47 - 6:0.

Вратари: Василевский - Ю. Гудачек.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (17+10+12) - 22 (6+12+4).

Судьи: Лемелин, Пихачек.

13 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Россия - Словакия