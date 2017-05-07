Россия разгромила Италию - 10:1

Во втором матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 сборная России разгромила Италию со счетом 10:1. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Артемий Панарин, набравший 4 (2+2) очка.
Также 4 (0+4) результативных балла на счету форварда Вадима Шипачева. Дублем отметился Владислав Наместников. По одной шайбе в команде Олега Знарка забросили Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников, Сергей Мозякин и Александр Барабанов.
Единственный гол итальянцев забил нападающий Томмазо Траверса. Сборная России набрала 5 очков и вышла в лидеры группы A.
Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Чемпионат мира
Предварительный раунд
Группа A
Италия – РОССИЯ – 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)
Голы: Андронов – 2 (Барабанов, Гавриков), 9:35 – 0:1. Дадонов – 1 (бол., Панарин, Шипачев), 18:59 – 0:2. Траверса – 1 (Ант. Бернард, Хельфер), 23:40 – 1:2. Кучеров – 1 (бол., Наместников, Гусев), 24:51 – 1:3. Наместников – 1 (Кучеров), 35:04 – 1:4. Панарин – 1 (бол., Мозякин, Шипачев), 36:21 – 1:5. Плотников – 1 (бол., Кучеров, Наместников), 43:39 – 1:6. Мозякин – 1 (бол., Шипачев, Панарин), 45:29 – 1:7. Наместников – 2 (Кучеров, Гусев), 45:48 – 1:8. Панарин – 2 (бол., Мозякин, Шипачев), 50:21 – 1:9. Андронов – 3 (Барабанов, Проворов), 58:54 – 1:10.
Вратари: Клотье – Василевский (Сорокин, 40:00).
Штраф: 12 – 6.
Броски: 15 (2+8+5) – 36 (10+10+16).
Судьи: Кубуш, Олунд.
7 мая. Кельн. "Ланксесс-Арена".
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ЧмокаСтиллСакс __________ Смока уил сак форева.
15:51
Тропическая гемангиома Мовсисяна
судя по обновленному нику у чмоки творческий кризис))) он думает шо модераторы не знают английский))) через неделю придется еще один создавать уахахаха)))
15:50
RusSuck
Впереди ещё классический просмотр В бой идут одни старики!)) А потом не менее классическое Пробитый Знарок, Знарок физрук, Знарок убирайся!))
15:46
ladafan
да не обращайте внимания вы на чмоку(мачууасла) - пусть скачет....
15:44
rusfed 2.0
ЧмокаСтиллСакс
15:44
RusSuck
Ленинград1984 А ты выпрыгнешь?))
15:42
Forward76
RusSuck, а кто ты по национальности если не секрет, и почему ты русских так, мягко говоря, не любишь?
15:41
redgy
Молодцы! Именно этого и ждали! Легко, на классе, красиво! Куда только Тарасенко вставлять? )
15:41
Электросталец
прекрасно, конечно, округлили, выбили червончик!
15:41
shvedero
чмока всем плевать что ты пишешь)
15:39
krasnoyar
реализация удалений 100% удивительно. И еще удивительная игра хоккей, Андронов по воротам не бросал, а 2 забил...
15:38
Ленинград1984
RusSuck А если не вынесут, выпрыгнешь из окна?)
15:38
shvedero
отметить хочу, что за 5 минут до конца в матче канада-словения в текстовой трансляции дали на сладкий коэф на победу во всех треих периодах сборной канады, 7.5 было.. Можно было денег подянть вообщем, но решил не ставить, а зря... А по этому матчу как и писали журналисты, очень плохо что такие слабые команды, в них звено Наместникова чувствует себя более чем уверенно ... Хотя и это не правда от части, даже с Италией очень часто ошибался Гусев, по мне так он вообще не вписывается в это звено, да и вообще... Дали бы поиграть Капризову . Очень смущает что уже 4 матча Знарок не видит явных проблем в этом звене и продолжает его якобы наигрывать. У Намесникова с Кучеровым все в порядке с химией..)
15:38
redgy
RusSuck ------------------- такой смешной) прям клоун жовто-блакитный))
15:38
RusSuck
Нагнутый, кэнаки вынесут это дно, даже этим 20-м составом!)) Я смотрел как они играют, космос для расеюшки!))
15:37
Toksovo80
6 из 6-ти реализованных удалений соперника-впервые на Ч.М. сборной России. Отличная реализация!
15:36
Thomas_Boy
Молодцы. Вот тут молодцы. Не бросили играть, как позорные канадцы. Потому что зрители любят голы.
15:35
Антон Шипулин - гений биатлона*
У Чмоки бомбануло! Пригорело!)))
15:35
GoaLapagos
КРАСАПЕТЫ
15:33
краснобелов-спартаков
Понравились шайбы на скорости после комбинаций и шайбы просто после розыгрыша. И даже не важен класс соперника. А вот если бы заходили голы только после более высокого индивидуального мастерства, то возникли бы вопросы и вопросики. И было бы бугага, а в некоторых местах даже бугагище))
15:32
aleksrusx
завтра немцем 5 забить надо!
15:31
RusSuck
Кэнаки бросили играть со Словенией ещё в начале второго периода, эти же позорники самоутверждались над любителями до конца матча.)) Сморчок и лакей - покорители Даний и Италий, бгг.))
15:31
aleksrusx
МОЛОДЦЫ!
15:30