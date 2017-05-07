Чемпионат мира

15:28 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия разгромила Италию - 10:1

Сегодня. Кельн. Италия - Россия - 1:10. Сборная России празднует заброшенную шайбу. Фото REUTERS
Сегодня. Кельн. Италия - Россия - 1:10. Сборная России празднует заброшенную шайбу. Фото REUTERS
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Во втором матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 сборная России разгромила Италию со счетом 10:1. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Артемий Панарин, набравший 4 (2+2) очка.

Также 4 (0+4) результативных балла на счету форварда Вадима Шипачева. Дублем отметился Владислав Наместников. По одной шайбе в команде Олега Знарка забросили Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников, Сергей Мозякин и Александр Барабанов.

Единственный гол итальянцев забил нападающий Томмазо Траверса. Сборная России набрала 5 очков и вышла в лидеры группы A.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира

Предварительный раунд

Группа A

Италия – РОССИЯ – 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Голы: Андронов – 2 (Барабанов, Гавриков), 9:35 – 0:1. Дадонов – 1 (бол., Панарин, Шипачев), 18:59 – 0:2. Траверса – 1 (Ант. Бернард, Хельфер), 23:40 – 1:2. Кучеров – 1 (бол., Наместников, Гусев), 24:51 – 1:3. Наместников – 1 (Кучеров), 35:04 – 1:4. Панарин – 1 (бол., Мозякин, Шипачев), 36:21 – 1:5. Плотников – 1 (бол., Кучеров, Наместников), 43:39 – 1:6. Мозякин – 1 (бол., Шипачев, Панарин), 45:29 – 1:7. Наместников – 2 (Кучеров, Гусев), 45:48 – 1:8. Панарин – 2 (бол., Мозякин, Шипачев), 50:21 – 1:9. Андронов – 3 (Барабанов, Проворов), 58:54 – 1:10.

Вратари: Клотье – Василевский (Сорокин, 40:00).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 15 (2+8+5) – 36 (10+10+16).

Судьи: Кубуш, Олунд.

7 мая. Кельн. "Ланксесс-Арена".

Трансляция матча Италия – Россия

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Как сборная России выступит на чемпионате мира по хоккею-2017?
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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Thomas_Boy

rusfed 2.0 ЧмокаСтиллСакс __________ Смока уил сак форева.

15:51

Тропическая гемангиома Мовсисяна

судя по обновленному нику у чмоки творческий кризис))) он думает шо модераторы не знают английский))) через неделю придется еще один создавать уахахаха)))

15:50

RusSuck

Впереди ещё классический просмотр В бой идут одни старики!)) А потом не менее классическое Пробитый Знарок, Знарок физрук, Знарок убирайся!))

15:46

ladafan

да не обращайте внимания вы на чмоку(мачууасла) - пусть скачет....

15:44

rusfed 2.0

ЧмокаСтиллСакс

15:44

RusSuck

Ленинград1984 А ты выпрыгнешь?))

15:42

Forward76

RusSuck, а кто ты по национальности если не секрет, и почему ты русских так, мягко говоря, не любишь?

15:41

redgy

Молодцы! Именно этого и ждали! Легко, на классе, красиво! Куда только Тарасенко вставлять? )

15:41

Электросталец

прекрасно, конечно, округлили, выбили червончик!

15:41

shvedero

чмока всем плевать что ты пишешь)

15:39

krasnoyar

реализация удалений 100% удивительно. И еще удивительная игра хоккей, Андронов по воротам не бросал, а 2 забил...

15:38

Ленинград1984

RusSuck А если не вынесут, выпрыгнешь из окна?)

15:38

shvedero

отметить хочу, что за 5 минут до конца в матче канада-словения в текстовой трансляции дали на сладкий коэф на победу во всех треих периодах сборной канады, 7.5 было.. Можно было денег подянть вообщем, но решил не ставить, а зря... А по этому матчу как и писали журналисты, очень плохо что такие слабые команды, в них звено Наместникова чувствует себя более чем уверенно ... Хотя и это не правда от части, даже с Италией очень часто ошибался Гусев, по мне так он вообще не вписывается в это звено, да и вообще... Дали бы поиграть Капризову . Очень смущает что уже 4 матча Знарок не видит явных проблем в этом звене и продолжает его якобы наигрывать. У Намесникова с Кучеровым все в порядке с химией..)

15:38

redgy

RusSuck ------------------- такой смешной) прям клоун жовто-блакитный))

15:38

RusSuck

Нагнутый, кэнаки вынесут это дно, даже этим 20-м составом!)) Я смотрел как они играют, космос для расеюшки!))

15:37

Toksovo80

6 из 6-ти реализованных удалений соперника-впервые на Ч.М. сборной России. Отличная реализация!

15:36

Thomas_Boy

Молодцы. Вот тут молодцы. Не бросили играть, как позорные канадцы. Потому что зрители любят голы.

15:35

Антон Шипулин - гений биатлона*

У Чмоки бомбануло! Пригорело!)))

15:35

GoaLapagos

КРАСАПЕТЫ

15:33

краснобелов-спартаков

Понравились шайбы на скорости после комбинаций и шайбы просто после розыгрыша. И даже не важен класс соперника. А вот если бы заходили голы только после более высокого индивидуального мастерства, то возникли бы вопросы и вопросики. И было бы бугага, а в некоторых местах даже бугагище))

15:32

aleksrusx

завтра немцем 5 забить надо!

15:31

RusSuck

Кэнаки бросили играть со Словенией ещё в начале второго периода, эти же позорники самоутверждались над любителями до конца матча.)) Сморчок и лакей - покорители Даний и Италий, бгг.))

15:31

aleksrusx

МОЛОДЦЫ!

15:30