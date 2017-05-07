Россия разгромила Италию - 10:1

Во втором матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 сборная России разгромила Италию со счетом 10:1. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Артемий Панарин, набравший 4 (2+2) очка.

Также 4 (0+4) результативных балла на счету форварда Вадима Шипачева. Дублем отметился Владислав Наместников. По одной шайбе в команде Олега Знарка забросили Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников, Сергей Мозякин и Александр Барабанов.

Единственный гол итальянцев забил нападающий Томмазо Траверса. Сборная России набрала 5 очков и вышла в лидеры группы A.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира

Предварительный раунд

Группа A

Италия – РОССИЯ – 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Голы: Андронов – 2 (Барабанов, Гавриков), 9:35 – 0:1. Дадонов – 1 (бол., Панарин, Шипачев), 18:59 – 0:2. Траверса – 1 (Ант. Бернард, Хельфер), 23:40 – 1:2. Кучеров – 1 (бол., Наместников, Гусев), 24:51 – 1:3. Наместников – 1 (Кучеров), 35:04 – 1:4. Панарин – 1 (бол., Мозякин, Шипачев), 36:21 – 1:5. Плотников – 1 (бол., Кучеров, Наместников), 43:39 – 1:6. Мозякин – 1 (бол., Шипачев, Панарин), 45:29 – 1:7. Наместников – 2 (Кучеров, Гусев), 45:48 – 1:8. Панарин – 2 (бол., Мозякин, Шипачев), 50:21 – 1:9. Андронов – 3 (Барабанов, Проворов), 58:54 – 1:10.

Вратари: Клотье – Василевский (Сорокин, 40:00).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 15 (2+8+5) – 36 (10+10+16).

Судьи: Кубуш, Олунд.

7 мая. Кельн. "Ланксесс-Арена".

Трансляция матча Италия – Россия