Россия подала заявку на проведение чемпионата мира 2023 года

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Согласно заявочному регламенту Международной федерации хоккея (ИИХФ), страны, желающие принять мировое первенство 2023 года, не позднее 1 сентября 2018 года должны направить в федерацию письмо, в котором извещают о намерении провести турнир.

– Мы подали заявку [на проведение чемпионата мира 2023 года] до 1 апреля, – цитирует ТАСС Ротенберга.

Ранее чемпионат мира 2000 года принимал Санкт-Петербург, мировое первенство 2016 года прошло в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Также в России проходил чемпионат мира 2007 года – в Москве и подмосковных Мытищах.

Нынешний чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге. В 2019 году турнир пройдет в словацких Братиславе и Кошице, в 2020-м – в швейцарских Цюрихе и Лозанне, в 2021-м – в Минске и Риге, а в 2022 году – в финских Хельсинки и Тампере.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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