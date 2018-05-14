Россия не сыграет с США в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная России точно не встретится с командой США на стадии 1/4 финала плей-офф чемпионата мира в Дании. Команда Ильи Воробьева сегодня победила Словакию (4:0) и обеспечила себе второе место в группе А, набрав 16 очков. Американцы занимают первую строчку (16 очков) в параллельной группе.
Напомним, что заключительный матч группового турнира Россия проведет со Швецией, а США – с Финляндией.
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gritz
если США сольёт финам, а мы шведам, то мы сыграем с канадой
21:58