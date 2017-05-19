Россия – Канада: по полуфиналам пока 1:3

Сборные России и Канады в субботу сыграют в полуфинале чемпионата мира-2017. Ранее команды четырежды встречались в полуфинальных матчах крупных турниров. Россияне сумели добиться победы только в самой первой встрече – на чемпионате мира-1993 (7:4). Североамериканцы добивались успеха на мировых первенствах 1995 и 2005 годов (3:2 Б и 4:3 соответственно) и Кубке мира-2016 (5:3). (Кирилл БУРДАКОВ)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.