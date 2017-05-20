Россия – Канада – 1:4 по полуфиналам. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:07 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия – Канада – 1:4 по полуфиналам

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Сборные России и Канады в пятый раз встретились в полуфинале крупного турнира и в четвертый раз подряд успеха добились "кленовые листья". Единственным тренером российской команды, которому удалось выйти в финал, одолев канадцев, остается Борис Михайлов. В чемпионском 1993 году россияне под его руководством разбили Канаду Майка Кинэна – 7:4. (Кирилл БУРДАКОВ)

Полуфинальные матчи сборных России и Канады

Дата

Турнир

Город

Тренер России

Тренер Канады

Счет

30.04.1993

ЧМ

Мюнхен

Борис МИХАЙЛОВ

Майк КИНЭН

7:4

03.05.1996

ЧМ

Вена

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Том РЕННИ

2:3 Б

14.05.2005

ЧМ

Вена

Владимир КРИКУНОВ

Марк ХАБШЕЙД

3:4

24.09.2016

КМ

Торонто

Олег ЗНАРОК

Майк БЭБКОК

3:5

20.05.2017

ЧМ

Кельн

Олег ЗНАРОК

Джон КУПЕР

2:4

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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