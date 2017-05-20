Россия – Канада – 1:4 по полуфиналам

Сборные России и Канады в пятый раз встретились в полуфинале крупного турнира и в четвертый раз подряд успеха добились "кленовые листья". Единственным тренером российской команды, которому удалось выйти в финал, одолев канадцев, остается Борис Михайлов. В чемпионском 1993 году россияне под его руководством разбили Канаду Майка Кинэна – 7:4. (Кирилл БУРДАКОВ)

Полуфинальные матчи сборных России и Канады

Дата Турнир Город Тренер России Тренер Канады Счет 30.04.1993 ЧМ Мюнхен Борис МИХАЙЛОВ Майк КИНЭН 7:4 03.05.1996 ЧМ Вена Владимир ВАСИЛЬЕВ Том РЕННИ 2:3 Б 14.05.2005 ЧМ Вена Владимир КРИКУНОВ Марк ХАБШЕЙД 3:4 24.09.2016 КМ Торонто Олег ЗНАРОК Майк БЭБКОК 3:5 20.05.2017 ЧМ Кельн Олег ЗНАРОК Джон КУПЕР 2:4

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //

Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада