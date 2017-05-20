Россия – Канада – 1:4 по полуфиналам

Сборные России и Канады в пятый раз встретились в полуфинале крупного турнира и в четвертый раз подряд успеха добились "кленовые листья". Единственным тренером российской команды, которому удалось выйти в финал, одолев канадцев, остается Борис Михайлов. В чемпионском 1993 году россияне под его руководством разбили Канаду Майка Кинэна – 7:4. (Кирилл БУРДАКОВ)
Полуфинальные матчи сборных России и Канады
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер России
|
Тренер Канады
|
Счет
|
30.04.1993
|
ЧМ
|
Мюнхен
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
Майк КИНЭН
|
7:4
|
03.05.1996
|
ЧМ
|
Вена
|
Владимир ВАСИЛЬЕВ
|
Том РЕННИ
|
2:3 Б
|
14.05.2005
|
ЧМ
|
Вена
|
Владимир КРИКУНОВ
|
Марк ХАБШЕЙД
|
3:4
|
24.09.2016
|
КМ
|
Торонто
|
Олег ЗНАРОК
|
Майк БЭБКОК
|
3:5
|
20.05.2017
|
ЧМ
|
Кельн
|
Олег ЗНАРОК
|
Джон КУПЕР
|
2:4
Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада