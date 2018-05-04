Россия – Франция: прямая трансляция (видео)

Сегодня, 4 мая, стартует чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в двух городах Дании – Копенгагене и Херниге. В первый день ЧМ играет сборная России. Соперник – национальная команда Франции. Наша команда в группе будет играть в датской столице. Сегодняшняя встреча пройдет на стадионе Royal Arena и начнется в 17.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Франция.

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Прямая трансляция матча Россия – Франция.