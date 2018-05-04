Россия – Франция: мощнее Воробьева дебютировал только Быков

Сборная России в первом матче чемпионата мира под руководством Ильи Воробьева разгромила Францию со счетом 7:0.

С более крупной победы начинал работу в качестве главного тренера только Вячеслав Быков. В 2007 году россияне под его руководством разгромили Данию со счетом 9:1.

Стоит отметить, что никто из специалистов не уступал в первой встрече, зато с ничьей начинали Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и Александр Якушев. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи новых тренеров сборной России на чемпионатах мира

Дата Страна Главный тренер Соперник 18.04.1993 Германия Борис МИХАЙЛОВ Италия – 2:2 21.04.1996 Австрия Владимир ВАСИЛЬЕВ Германия – 2:1 27.04.1997 Финляндия Игорь ДМИТРИЕВ Словакия – 2:2 02.05.1998 Швейцария Владимир ЮРЗИНОВ Казахстан – 8:4 02.05.1999 Норвегия Александр ЯКУШЕВ Белоруссия – 2:2 26.04.2003 Финляндия Владимир ПЛЮЩЕВ Швейцария – 5:2 30.04.2005 Австрия Владимир КРИКУНОВ Австрия – 4:2 27.04.2007 Россия Вячеслав БЫКОВ Дания – 9:1 05.05.2012 Финляндия/Швеция Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ Латвия – 5:2 09.05.2014 Белоруссия Олег ЗНАРОК Швейцария – 5:0 04.05.2018 Дания Илья ВОРОБЬЕВ Франция – 7:0

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