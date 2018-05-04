Россия – Франция: мощнее Воробьева дебютировал только Быков

Сборная России в первом матче чемпионата мира под руководством Ильи Воробьева разгромила Францию со счетом 7:0.
С более крупной победы начинал работу в качестве главного тренера только Вячеслав Быков. В 2007 году россияне под его руководством разгромили Данию со счетом 9:1.
Стоит отметить, что никто из специалистов не уступал в первой встрече, зато с ничьей начинали Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и Александр Якушев. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи новых тренеров сборной России на чемпионатах мира
|
Дата
|
Страна
|
Главный тренер
|
Соперник
|
18.04.1993
|
Германия
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
Италия – 2:2
|
21.04.1996
|
Австрия
|
Владимир ВАСИЛЬЕВ
|
Германия – 2:1
|
27.04.1997
|
Финляндия
|
Игорь ДМИТРИЕВ
|
Словакия – 2:2
|
02.05.1998
|
Швейцария
|
Владимир ЮРЗИНОВ
|
Казахстан – 8:4
|
02.05.1999
|
Норвегия
|
Александр ЯКУШЕВ
|
Белоруссия – 2:2
|
26.04.2003
|
Финляндия
|
Владимир ПЛЮЩЕВ
|
Швейцария – 5:2
|
30.04.2005
|
Австрия
|
Владимир КРИКУНОВ
|
Австрия – 4:2
|
27.04.2007
|
Россия
|
Вячеслав БЫКОВ
|
Дания – 9:1
|
05.05.2012
|
Финляндия/Швеция
|
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
|
Латвия – 5:2
|
09.05.2014
|
Белоруссия
|
Олег ЗНАРОК
|
Швейцария – 5:0
|
04.05.2018
|
Дания
|
Илья ВОРОБЬЕВ
|
Франция – 7:0
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Serenky25
Там похоже натурализованная сборная Франции у которой любимая национальная игра нарды?
20:08