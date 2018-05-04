Чемпионат мира

20:03 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия – Франция: мощнее Воробьева дебютировал только Быков

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Сборная России в первом матче чемпионата мира под руководством Ильи Воробьева разгромила Францию со счетом 7:0.

С более крупной победы начинал работу в качестве главного тренера только Вячеслав Быков. В 2007 году россияне под его руководством разгромили Данию со счетом 9:1.

Стоит отметить, что никто из специалистов не уступал в первой встрече, зато с ничьей начинали Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и Александр Якушев. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи новых тренеров сборной России на чемпионатах мира

Дата

Страна

Главный тренер

Соперник

18.04.1993

Германия

Борис МИХАЙЛОВ

Италия – 2:2

21.04.1996

Австрия

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Германия – 2:1

27.04.1997

Финляндия

Игорь ДМИТРИЕВ

Словакия – 2:2

02.05.1998

Швейцария

Владимир ЮРЗИНОВ

Казахстан – 8:4

02.05.1999

Норвегия

Александр ЯКУШЕВ

Белоруссия – 2:2

26.04.2003

Финляндия

Владимир ПЛЮЩЕВ

Швейцария – 5:2

30.04.2005

Австрия

Владимир КРИКУНОВ

Австрия – 4:2

27.04.2007

Россия

Вячеслав БЫКОВ

Дания – 9:1

05.05.2012

Финляндия/Швеция

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

Латвия – 5:2

09.05.2014

Белоруссия

Олег ЗНАРОК

Швейцария – 5:0

04.05.2018

Дания

Илья ВОРОБЬЕВ

Франция – 7:0

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Там похоже натурализованная сборная Франции у которой любимая национальная игра нарды?

20:08

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