Россия - Финляндия: онлайн и видеотрансляция матча чемпионата мира - в 17.15

В воскресенье, 21 мая, в матче за 3-е место чемпионата мира по хоккею-2017 сыграют сборные России и Финляндии. Игра в Кельне на LANXESS arena начнется в 17.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия - Финляндия.

Также Первый канал покажет видеотрансляцию встречи в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ".

В субботу сборная России уступила в полуфинале Канаде - 2:4. Таким образом, второй год подряд команда Олега Знарка не доходит до главного матча турнира. Под началом Знарка национальная команда брала на чемпионате мира награды всех достоинств (золото в Минске-2014, серебро в Праге-2015 и бронза в Москве-2016).

Финал между сборными Канады и Швеции в Кельне начнется в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию решающей игры чемпионата мира-2017.