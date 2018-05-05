Роман Ротенберг: "Знарок с нами на связи. Он по-прежнему член тренерского штаба"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о роли бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка. По его словам, специалист все еще входит в тренерский штаб национальной команды. Напомним, что Знарка на посту главного тренера сменил Илья Воробьев.

- Знарок с нами на связи. - сказал Ротенберг. - В режиме телефонного разговора. Он по-прежнему член тренерского штаба.

Что касается отказников, у нас их нет. У Радулова травма. Мы получили заключение врачей из "Далласа". У него травма спины. Ларс Юханссон? Мы давно с ним общаемся, его функция в тренерском штабе - тренер-методист. Он дает нам альтернативное мнение. (Игорь ЕРОНКО)