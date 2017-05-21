Роман Ротенберг: "Всех с победой сборной России! Будем делать выводы"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг после матча сборной России за 3-е место чемпионата мира-2017 против Финляндии (5:3) отметил, что команда заслуживала большего на турнире. По его словам, игроки действовали единым кулаком и бились за страну.

- Всех с победой! Будем делать выводы после турнира, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Команда действовала единым кулаком, билась за страну. По понятным причинам не достигли золота, хотя вчера провели два периода здорово.

Нужно поработать над ошибками и готовиться к Олимпиаде. Приятно заканчивать сезон победой, она всегда радует, на данный момент нужно ей наслаждаться. Эта команда заслуживала большего, у нас есть предпосылки для успеха. Молодость команды сыграла нам только на пользу.

Трансляция матча Россия – Финляндия