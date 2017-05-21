Роман Ротенберг: "Вопросов по Знарку на повестке у ФХР нет"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул, что вопросов по будущему главного тренера сборной России Олега Знарка нет на повестке у организации. По его словам, команда находится на правильном пути.

Ранее россияне одержали победу в матче за третье место чемпионата мира-2017 с Финляндией (5:3).

- Вопросов по Знарку нет на повестке у ФХР. Вместе с тем ясно, что нам есть над чем работать, - приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. - Если бы мы все три периода провели с канадцами как первые два, то не разговаривали бы сейчас, а играли бы финал со шведами. Это поражение сделает нас только сильнее, наш тренерский штаб сделает сильнее.

Мы на правильном пути. Конечно, мы на золото чемпионата рассчитывали, но в целом сезон прошел очень успешно. Сейчас проведем анализ ошибок и будем полноценно готовиться к Олимпиаде.