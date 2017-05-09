Роман Ротенберг: "Видите, Мозякин улыбается, с ним все в порядке"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что капитан сборной России Сергей Мозякин избежал серьезного повреждения в матче группового турнира чемпионата мира-2017 против Германии (6:3). Напомним, что по ходу первого периода Мозякин получил повреждение и был отправлен в больницу на обследование.

– Вы же видите, он улыбается, все с ним в порядке, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Но как я вам сказал вчера, новости о Мозякине появятся после дополнительного медицинского обследования в среду.

Следующий матч Россия проведет против Дании 11 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи