Роман Ротенберг: "Сборная России в игре со Швецией сплотились в единый кулак"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что сборная России в первом матче чемпионата мира против Швеции (2:1 Б) проявила себя сплоченной командой.

- Сборная России в игре со шведами проявила командный дух, все играли друг за друга, сплотились в единый кулак, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Для нас важно, что (вратарь Андрей) Василевский сыграл на высочайшем уровне.

Это только первый матч, мы идем дальше. Вчера весь тренерский штаб смотрел матч сборных США и Германии, и мы увидели, что у американцев хорошее движение, и понятно, что они будут добавлять по ходу турнира, как и сборная Швеции. У немцев крепкая дисциплинированная команда, у них мощная поддержка. В общем, очевидно, просто на групповом этапе не будет.