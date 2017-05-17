Роман Ротенберг: "Сборная России спокойно отнеслись к задержке поезда в Париж"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что задержка отправления поезда, на котором команда должна отправиться из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2017, не нервирует игроков.
Отправление состава было запланировано на 13.42 по московскому времени. Ранее сообщалось, что задержка связана с поломкой состава.
- Задержка поезда команду не нервирует, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Вы видите, все в порядке.
Напомним, что встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.
Сборная России так и не может выехать в Париж #ЧМ2017 pic.twitter.com/mqnfgoJKzS– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 мая 2017 г.
serenky25
Сборная может и нормально, а я на нервах 0,5 уговорил.
15:50
aech_63
Чё, САМ тоже на ж/д платформе бич-пакетами питается?
15:46