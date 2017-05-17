Чемпионат мира

15:32 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Роман Ротенберг: "Сборная России спокойно отнеслись к задержке поезда в Париж"

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что задержка отправления поезда, на котором команда должна отправиться из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2017, не нервирует игроков.

Отправление состава было запланировано на 13.42 по московскому времени. Ранее сообщалось, что задержка связана с поломкой состава.

- Задержка поезда команду не нервирует, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Вы видите, все в порядке.

Напомним, что встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия.

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http://tass.ru/sport/4259270

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Сборная может и нормально, а я на нервах 0,5 уговорил.

15:50

aech_63

Чё, САМ тоже на ж/д платформе бич-пакетами питается?

15:46