Роман Ротенберг: "Сборная России готова к любым допинг-проверкам"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная России готова к любым допинг-проверкам в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Никаких вопросов по допингу к ФХР не было, – сказал Ротенберг. – Но мы готовы к любым ситуациям, мы – за чистый спорт. Допинг-офицеры? Они приезжали на все матчи Евротура, мы к любым проверкам готовы.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.