Роман Ротенберг: "На девятое мая будет организована специальная программа"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что высокий уровень организации быта сборной России будет преимуществом нашей команды. Турнир пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

– Как далеко от арены будет жить сборная России и есть какие-то заготовки на девятое мая, которые традиционно имеются? – вопрос Ротенбергу.

– По нашей традиции мы будем жить все вместе, рядом с ареной. С точки зрения бытовых вопросов, у нас все на высшем уровне. Это тоже наше преимущество. Сейчас основная задача – спокойно подготовиться. Что касается девятого мая – обязательно все будет, мы не меняем своих традиций.

– Это будет какая-то поездка?

– Все детали расскажем позже. Мы ценим все то, что связано с нашей страной и великой победой. Поэтому будет организована отдельная программа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)