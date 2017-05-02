Роман Ротенберг: "Мы поддерживаем идею уменьшения размера площадок"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что ФХР берет лучшее, что есть в мировом хоккее. Также он заявил, что нужно поэтапно идти к тому, чтобы перестраивать ледовые дворцы и делать площадки меньшего размера.

– Дмитрий Чернышенко говорил, что в федерации хоккея будет создана экспертная группа, которая оценит возможность перехода на канадский размер площадок. Будете ли обсуждать этот вопрос с Рене Фазелем?

– Мы с ним это обсуждали и не один год. Это вопрос возможности. Мы можем рекомендовать, и рекомендуем этот переход, например, на финский размер. На сегодня не так много дворцов, где есть такая техническая возможность. А перестроить дворцы – это большая инвестиция, к которой надо идти поэтапно. Там где есть возможность – надо переходить, потому что это увеличивает зрелищность продукта. Это уже сделано в НХЛ, где акцент сделан именно на зрелищность и посещаемость. Зрелищность зависит от многих факторов, в том числе и от площадки.

Вопросы судейства также часто поднимают. В НХЛ введен стандарт судейства, где убрали всю грязную игру. Почему ее убрали? Для того, чтобы такие игроки, как Патрик Кейн, Артемий Панарин, которые не обладают большими габаритами, но очень техничные, могли играть. Чтобы продукт был более привлекателен коммерчески, и на игры ходило больше болельщиков. Это правильный подход. Поэтому мы поддерживаем идею сокращению площадок.

– А почему вы говорите про финский размер, а не про канадский?

– Это размер 28 на 58. Это не радикальное сокращение, просто немного уже и чуть покороче. А сам хоккей меняется. Он становится более быстрым и забрасывается больше шайб. Огромной опыт мы получили на Кубке мира и мы смотрим, анализируем. Берем лучшее, что есть сегодня в мировом хоккее, чтобы внедрять у себя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.