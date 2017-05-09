Роман Ротенберг: "Каждому в сборной России важно отдать дань памяти ветеранам ВОВ"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что памятные мероприятия 9 мая для сборной России не являются специальными, а делаются искренне. Напомним, что сегодня игроки национальной команды возложили цветы у памятника погибшим в городе Зигбург.

– Конечно, это очень важно, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Каждый россиянин знает эту дату, у каждого есть свои воспоминания, родственники, которые воевали. Это такая личная вещь, поэтому каждому в команде важно отдать дань памяти ветеранам ВОВ и истории нашей страны. Это не какое-то специальное мероприятие для сборной, здесь нет ничего искусственного, фальша. Это искренне делается, от сердца и от души.

У нас задача победить в каждой игре. Конечно, все понимали, насколько важно порадовать всю страну, но вместе с тем это только одна из игр, нам нужно думать уже о следующих матчах.