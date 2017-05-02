Роман Ротенберг: "Интуиция говорит мне о том, что у нас есть все шансы победить на ЧМ"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что вопрос с "Русским домом" на чемпионате мира еще прорабатывается. Также он добавил, что решение назначить капитаном Сергея Мозякина принял главный тренер команды Олег Знарок.

– Ожидается, что в Германии сборную России будет поддерживать очень много наших болельщиков. В прошлом году работал "Русский дом". Планируете что-то такое?

– Да, у нас шли переговоры со спонсорами, и они идут до сих пор. На сегодня нет якорного спонсора под этот проект, но вопрос еще прорабатывается.

– Стоит ли ждать в КХЛ Якупова, у которого истекает контракт?

– Это вопрос переговоров. Его стоит обсуждать уже после чемпионата мира. Сейчас мы сконцентрированы на предстоящем турнире.

– Какие у вас ощущения по чемпионату мира. Есть какая-нибудь чуйка?

– У нас команда игроков, которая заслуживают находиться в сборной. Интуиция говорит мне, что есть все шансы на победу на этом турнире и все в наших руках.

– Сергей Мозякин назначен капитаном сборной. Это выбор тренера или игроков?

– Выбор капитана – это всегда решение главного тренера.

– Звено Шипачева собралось в классическом варианте, когда оно выиграло первый чемпионат. Можете припомнить, как создавалось это звено?

– Оно создалось, когда приехал Дадонов. Мы тогда обсуждали этот вопрос с Быковым. Панарин тогда уже играл с Шипачевым. Там играл Кетов, но травмировался на тренировке. Когда подписали Дадонова – сразу было принято решение, что он подходит на правый край.

– Это звено способно вернуть прежнюю химию?

– Они вместе играли на чемпионате мира в прошлом сезоне. Я уверен, что ребята чувствуют друг друга и играют в хоккей, который приносит результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.