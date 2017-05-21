Роман Ротенберг: "ФХР сделает максимум, чтобы участники чемпионата мира-2017 остались в КХЛ". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

23:00 21 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Роман Ротенберг: "ФХР сделает максимум, чтобы участники чемпионата мира-2017 остались в КХЛ"

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул, что организация приложит все усилия, чтобы хоккеисты из КХЛ, выступавшие на чемпионате мира 2017 года, остались в лиге. При этом он отметил, что организация постарается вернуть в КХЛ россиян, которые играют в НХЛ.

Сборная России завоевала бронзовые медали мирового первенства 2017 года, обыграв Финляндию (5:3) в матче за третье место. Напомним, что НХЛ не намерена отпустить игроков на Олимпиаду-2018.

- Однозначно мы будем делать все возможное, чтобы вернуть наших сборников из НХЛ. Знаем, что истекают контракты у Евгения Кузнецова, у Дмитрия Орлова, - приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. - Да, у нас есть те, кто уехал, но есть и те, кто вернется из Северной Америки. ФХР сделает максимум, чтобы ребята, кто играл на чемпионате мира, остались в КХЛ.

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